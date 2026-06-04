Verden verpflichtet Offensivtalent

– Foto: Lennart Blömer

Im vergangenen Sommer verpflichtete der FC Verden 04 ein Quartett aus der DFB-U19-Nachwuchsliga. Nun präsentierte er erneut einen Akteur, der sich auf höchstem Juniorenniveau bewies.

Vincent Bischoff wechselt nämlich vom VfL Osnabrück, wo er keinen Profivertrag erhielt, in die Reiterstadt. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in 24 Ligaspielen zum Einsatz und wird zukünftig versuchen, beim FC Verden 04 eine ähnlich gute Rolle zu spielen. Der sportliche Leiter Sajieh Jaber traut ihm dies zweifellos zu: „Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird."

Der vor seiner Zeit in Osnabrück das Trikot von Hannover 96 tragende Bischoff ist offensiv flexibel einsetzbar und erklärte seinen Wechsel in der Vereinsmitteilung: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen es FCVs gaben mir sofort das Gefühl, dass ich hier richtig für den ersten Schritt im Herrenbereich bin."