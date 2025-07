Verden unterliegt Regionalligisten deutlich

Auf dem Rasenplatz am Hohweg ging der sich im Umbruch befindende Regionalligist nach zwölf Minuten durch Amoro Diedhiou in Führung. Insgesamt stellte er den Klassenunterschied zunächst aber nur selten zur Schau. Zwar erhöhte Luca Schlake auf 2:0, doch auch die Gäste besaßen ihre Möglichkeiten. Im Abschluss haperte es jedoch bei ihnen. Nach dem Seitenwechsel wuchs die BSV-Überlegenheit an. Leon Gino Schmidt, ein Gastspieler sowie Jef Tchouangue erhöhten auf 5:0.