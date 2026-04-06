Verden überrollt Gegner vor der Pause

– Foto: Steffi Rathje

Von Beginn an gaben die Hausherren vor über 500 Besuchern am Hubertushain den Ton an und nutzten ihre Chancen direkt. Hauke Wortmann erzielte nach zehn Minuten das 1:0. Wenig später ließ der umtriebige Mamadou Diop das 2:0 folgen (17.). Anschließend trat der FCV weiter aufs Gaspedal und ließ dem mit drei ungeschlagenen Partien im Gepäck angereisten Vorletzte keine Chance. Ein Doppelschlag von Phil Sarrasch und Dennis Hoins brachte die 4:0-Pausenführung. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Johannes Wintermann auf 4:1. Spannung kam dennoch nicht mehr auf. Holthausen-Biene präsentierte sich zwar deutlich verbessert, konnte aber nicht mehr als das Ehrentor beisteuern.