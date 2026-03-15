Verden tritt auf der Stelle

– Foto: Lennart Blömer

Der FC Verden 04 stand vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe, tat sich aber über weite Strecken gegen das tabellarisch abgeschlagene Team von Lupo-Martini Wolfsburg enorm schwer und konnte letztlich froh sein, zumindest eine Niederlage verhindert zu haben.

Als wenig förderlich erwies sich das frühe 0:1 durch Bangin Bakir, der per Foulelfmeter erst an Tim Freund scheitete, aber den Nachschuss verwertete. Anschließend liefen die Reiterstädter vor über 300 Zuschauenden zwar an, fanden aber nur selten Lösungen. Unterstützung gab es von den erst bei einem Saisonsieg stehenden Gästen. Aziz Kiy handelte sich nach einem rüden Einsteigen die Rote Karte ein (58.). In Überzahl baute der FCV zwar höheren Druck auf. Den Ausgleich besorgte schließlich Jonas Austermann durch einen direkt verwandelten Freistoß in der 71. Minute. Am 1:1 änderte sich allerdings nichts mehr.