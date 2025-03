Verden tritt auf der Stelle

Die aktivere Mannschaft stellten zunächst die Gäste. Nach 34 Minuten köpfte Oliver Holthaus eine Flanke von Leon Kugland zum 0:1 ein. Die FCV-Antwort folgte schnell. Bastian Reiners erzielte schon in der 40. Minute das 1:1. Danach wäre für beide Mannschaften vor 365 Zuschauern mehr möglich gewesen. Doch die Chancen blieben jeweils ungenutzt, sodass es wie im Hinspiel beim 1:1 blieb.

In der Tabelle verweilt der FC Verden 04 weiter auf Rang 15. Allerdings haben sämtliche Konkurrenten in Reichweite weniger Spiele absolviert. Der SV Wilhelmshaven etwa kam bisher dreimal weniger zum Einsatz. Für die Reiterstädter zählen daher in den kommenden Wochen vor allem Siege. Allerdings stellt sich mit dem HSC Hannover in einer Woche der Tabellendritte am Hubertushain vor.

Mehr Informationen zur Oberliga Niedersachsen