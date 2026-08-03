Verden schlägt DFB-Pokal-Teilnehmer!

– Foto: Lennart Blömer

Zum Abschluss einer intensiven Vorbereitung trat der FC Verden 04 bei der SV Hemelingen an und gewann eine Begegnung, die weitaus länger als 90 Minuten andauerte.

Beide Teams verständigten sich nämlich darauf, viermal 30 Minuten zu spielen. Die Treffer fielen jedoch in der üblichen Spielzeit. Verden - in der Vorwoche unglücklich im Niedersachsenpokal an Regionalliga-Absteiger Lohne scheiternd - zeigte erneut eine ansprechende Leistung. Besonders auf sich aufmerksam machte erneut Angreifer Milan Berenschot, der in der 18. und 78. Minute einnetzte und dem Oberligisten den 2:0-Erfolg über den Bremer Pokalsieger, der in drei Wochen im DFB-Pokal auf Hannover 96 trifft, sicherte.