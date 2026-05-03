Verden rettet Remis in Unterzahl

Der FC Verden 04 verpasste beim stark abstiegsgefährdeten TSV Wetschen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt und konnte letztlich froh sein, zumindest einen Zähler eingesammelt zu haben.
In einer über weite Strecken zähen Begegnung taten sich die Reiterstädter schwer. Ein ungeschicktes Einsteigen von Maximilian Jäger führte zu einem Elfmeter, den Moritz Raskopp - Führender der Oberliga-Torschützenliste - zum 1:0 für die Hausherren verwandelte (34.). Kurz nach dem Seitenwechsel erfolgte die FCV-Antwort. Einen Flachschuss von Lukas Muszong wehrte der von 2022 bis 2025 in Verdener Diensten aktive Jascha Tiemann vor die Füße von Lucas Uwandu ab, der aus kurzer Distanz zum 1:1 abstaubte. In der Folge geriet das Team von Spielertrainer Bastian Reiners wieder in Bedrängnis. Seinen persönlichen Einsatz absolvierte er in Unterzahl, da Phil Sarrasch in der 67. Minute binnen weniger Sekunden erst Gelb und dann Gelb-Rot sah. Wetschen rannte anschließend an, erzielte aber nicht den Siegtreffer, sodass es beim 1:1 blieb.
Der FC Verden 04 besitzt somit weiter zwölf Punkte Vorsprung auf den TSV Wetschen, dessen Abstieg kaum noch verhindern ist. Die Reiterstädter selbst könnten am heutigen Sonntag bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz in noch größere Gefahr geraten. Das Restprogramm mit Spielen gegen Meppen II und Egestorf-Langreder ist zudem durchaus anspruchsvoll.