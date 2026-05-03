Verden rettet Remis in Unterzahl

In einer über weite Strecken zähen Begegnung taten sich die Reiterstädter schwer. Ein ungeschicktes Einsteigen von Maximilian Jäger führte zu einem Elfmeter, den Moritz Raskopp - Führender der Oberliga-Torschützenliste - zum 1:0 für die Hausherren verwandelte (34.). Kurz nach dem Seitenwechsel erfolgte die FCV-Antwort. Einen Flachschuss von Lukas Muszong wehrte der von 2022 bis 2025 in Verdener Diensten aktive Jascha Tiemann vor die Füße von Lucas Uwandu ab, der aus kurzer Distanz zum 1:1 abstaubte. In der Folge geriet das Team von Spielertrainer Bastian Reiners wieder in Bedrängnis. Seinen persönlichen Einsatz absolvierte er in Unterzahl, da Phil Sarrasch in der 67. Minute binnen weniger Sekunden erst Gelb und dann Gelb-Rot sah. Wetschen rannte anschließend an, erzielte aber nicht den Siegtreffer, sodass es beim 1:1 blieb.