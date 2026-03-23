Verden punktet auf fremden Platz Vorsprung auf Abstiegszone wächst von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der FC Verden 04 stand vor einem schwierigen Auswärtsspiel beim SC Spelle-Venhaus, legte aber stabilen Auftritt hin und belohnte sich mit einem Zähler.

Vor rund 300 Zuschauenden entwickelte sich eine unterhaltsame Begegnung, in der auch die Gäste immer wieder Akzente setzten. Anders als beim eindrucksvollen 4:0-Erfolg aus dem Hinspiel bauten sie aber auch keine Dominanz auf. Spelle-Venhaus besaß ebenfalls durchaus vielversprechende Möglichkeiten, blieb aber glücklos im Abschluss. So trennten sich beide Teams torlos.