Verden punktet auf fremden Platz

Der FC Verden 04 stand vor einem schwierigen Auswärtsspiel beim SC Spelle-Venhaus, legte aber stabilen Auftritt hin und belohnte sich mit einem Zähler.
Vor rund 300 Zuschauenden entwickelte sich eine unterhaltsame Begegnung, in der auch die Gäste immer wieder Akzente setzten. Anders als beim eindrucksvollen 4:0-Erfolg aus dem Hinspiel bauten sie aber auch keine Dominanz auf. Spelle-Venhaus besaß ebenfalls durchaus vielversprechende Möglichkeiten, blieb aber glücklos im Abschluss. So trennten sich beide Teams torlos.
Da der MTV Wolfenbüttel sein Spiel verlor, baute der FC Verden 04 seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge auf vier Punkte aus. Mit dem Auswärtsspiel beim formstarken LSK wartet am kommenden Wochenende eine weitere schwierige Aufgabe auf die Reiterstädter.