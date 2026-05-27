Verden präsentiert zweiten Neuzugang

– Foto: Lennart Blömer

Nach dem hart erarbeiteten Klassenerhalt plant der FC Verden 04 den Kader für die kommende Oberliga-Saison. Dazu stößt ein Akteur, der bereits das Trikot von RB Leipzig trug.

Bis zur B-Jugend durchlief Bastian Kamole den Nachwuchs des Bundesligisten, ehe sein Weg über die U19 des 1. FC Magdeburg in den Herrenbereich führte. Mit der Empfehlung aus 30 Oberliga-Einsätzen für den 1. FC Germania Egestorf-Langreder, der in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord antreten wird, schließt sich der Innenverteidiger den Reiterstädtern an. „Mit Bastian gewinnen wir einen jungen, ambitionierten Spieler, der trotz seines Alters bereits über eine starke fußballerische Ausbildung verfügt", lobte der neue sportliche Leiter Sajieh Jaber in der Vereinsmitteilung.

Insbesondere „seine Athletik und sein konsequentes Zweikampfverhalten" überzeugten den bis Saisonende als Co-Trainer aktiven Jaber. Kamone selbst - bei seinem Ex-Klub zuletzt nur noch in der Zweitvertretung zum Zug kommend - sagte: „Nachdem ich ein paar Mal mittrainiert habe, hat es beidseitig sehr schnell gepasst und ich war mir sicher, dass ich hier am Hubertushain spielen möchte."