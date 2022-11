Verden lässt Uphusen im Derby keine Chance Klare Verhältnisse im Landkreis Verden

Die Weichen auf Auswärtssieg stellten sie bereits nach neun Minuten, als Thomas Celik einen sehenswerten Spielzug über Jonas Austermann zum 0:1 verwertete. Jener Austermann war auch am nächsten Treffer beteiligt, indem er vor ungestört vor TBU-Schlussmann Benjamin Schimmel zum 0:2 einnetzte (41.).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Verdener das Geschehen weiterhin unter Kontrolle. Die Überlegenheit spiegelte sich auch im Resultat wider. Nochmals Austermann sowie Kevin Brandes stellten den 0:4-Endstand her (72./84.).

Somit trennen den TB Uphusen und FC Verden 04 in der Tabelle zehn Plätze sowie 15 Zähler. Die Mannen vom Arenkamp rangieren auf Rang 13, einem aktuellen Nichtabstiegsplatz, und treten am Sonntag beim Tabellennachbarn FC Hambergen an. Der FCV will dagegen im Heimspiel gegen den SV Lindwedel-Hope nachlegen.

Mehr Informationen zum Amateurfußball im Bezirk Lüneburg