Verden lässt Hambergen keine Chance Hains-Dreierpack sorgt für klare Verhältnisse

Von Beginn an kontrollierten die Reiterstädter das Geschehen. Die Überlegenheit spiegelte sich nach einer halben Stunde im Resultat wider. Dennis Hoins vollendete zum 1:0. Der Vorsprung hätte schon zur Pause klarer ausfallen könne, wuchs letztlich aber erst nach dem Seitenwechsel an. Erneut trat Hoins in Erscheinung und traf sehenswert - 2:0 (47.). Der FC Verden 04 hielt anschließend den Druck aufrecht und schraubte den Vorsprung durch Jan-Ole Müller sowie Hoins auf 4:0 in die Höhe.

Der FC Verden 04 geht angesichts des klaren Erfolgs bestens gerüstet ins Derby beim momentan verbessert agierenden TB Uphusen. Auf den FC Hambergen wartet schon am Samstag das Gastspiel beim direkten Konkurrenten VfL Güldenstern Stade.

