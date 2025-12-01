Verden kassiert nächste deutliche Niederlage

Witterungsbedingt wich der neue Tabellenzweite vom sehr schönen Jadestadion auf einen Kunstrasenplatz aus. Dies spielte ihm durchaus in die Karten. Denn auf dem ebenen Geläuf gelang es dem SVW, die hohe Qualität im Kader zur Schau zu stellen. Schon nach einer Viertelstunde stand es nach Toren von Tim Rister sowie Valeriu Gaiu bereits 2:0. Die Gäste - schon im Hinspiel mit 0:2 unterlegen - wehrten sich zwar nach Kräften, mussten aber noch vor der Pause das 3:0 durch Rister hinnehmen. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Rhys-Bernad Chiawah Punfong auf 4:0 (51.). In der Folge gestalteten die Reiterstädter das Geschehen offen, sodass die Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel.