Verden kassiert erste Saisonniederlage

Nach Siegen im Pokal sowie zum Oberliga-Auftakt empfing der FC Verden 04 mit dem SV Wilhelmshaven einen enorm ambitionierten Gegner und musste sich nach einem höchst intensiv geführten Spiel geschlagen geben.

Vor rund 500 Zuschauenden erwischten die Gäste einen hervorragenden Start. Es dauerte nur fünf Minuten, ehe Ervin Catic das 0:1 erzielte. Anschließend entwickelte sich eine von vielen harten Zweikämpfen geprägte Partie. Schiedsrichter Florian Buß zückte bereits im ersten Abschnitt siebenmal die Gelbe Karte. Die Anzahl der Torszenen hielt sich dagegen auf beiden Seiten in Grenzen. Den abgeklärteren Eindruck hinterließ der SVW, der durch den eingewechselten Maurice Bank in der 74. Minute auf 0:2 erhöhte und anschließend nichts mehr anbrennen ließ.