Verden kann nur kurz mithalten

Am Samstagabend trat der FC Verden 04 beim VfV Borussia Hildesheim an, konnte den Vergleich aber anders als in der Vorsaison nicht offen gestalten. Es setzte trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichstreffers eine deftige Niederlage.

Die über 500 Zuschauenden im mit neuen Flutlichtmasten ausgestatteten Friedrich-Ebert-Stadion sahen eine über weite Strecken einseitige Begegnung. Das 1:0 von Yannick Schulze egalisierte Luis Saul zwar aus rund 20 Metern nahezu umgehend, doch Hildesheim zeigte sich davon unbeeindruckt. So sorgte Louis Malina nach einer halben Stunde für die neuerliche Führung. Der VfV gab auch nach dem Seitenwechsel den Ton an und profierte zudem von einem unglücklichen Saul-Eigentor - 3:1 (61.). Damit war die Verdener Gegenwehr endgültig gebrochen. Die Hausherren hatten leichtes Spiel und schraubten den Vorsprung durch Malina sowie den eingewechselten Mahdi Kahlid Biso auf 5:1 in die Höhe.