Verden II triumphiert in Uphusen Oberliga-Reserve feiert gleich zwei Doppel-Torschützen von FuPa Lüneburg · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der TB Uphusen und die Reserve des FC Verden 04 bestritten das Topspiel des zweiten Spieltages der Bezirksliga Lüneburg III. Wie schon im Pokalduell setzten sich die Reiterstädter durch, zogen im zweiten Abschnitt sogar deutlich davon.

In einer von Beginn an - dank zweier offensiv denkender Mannschaften - unterhaltsamen Begegnung erwischten die Gäste den besseren Start. Lasse Metzing gelang nach zwölf Minuten das 0:1. Justin Fronia egalisierte schnell (17.). Der TBU schaffte es aber nicht, an die konsequente Verwertung der Chancen aus dem Gastspiel in Dörverden (8:0) anzuknüpfen. Daher geriet er nach dem Seitenwechsel erneut in Rückstand. Diesmal traf Nataniel Pfajfer. Eine Antwort blieb aus. Stattdessen legte Metzing kurz darauf das 1:3 nach (53.). Der FCV ließ nichts mehr anbrennen, blieb zudem über Konter gefährlich. Pfajfer erhöhte sogar noch auf 1:4.