Verden II stürzt den Tabellenführer

Am Sonntagabend stieg das Spitzenspiel der Bezirksliga Lüneburg III. Die Reserve des FC Verden 04 gab dabei eine sehr gute Figur ab gegen den SV Vorwärts Hülsen, dem wohl noch der Pokalcoup gegen Rotenburg in den Knochen steckte.

Das Bezirkspokal-Viertelfinale gegen den aktuellen Landesliga-Zweiten fand nämlich knappe 50 Stunden zuvor statt. Der SVV lieferte eine beeindruckende Leistung, erreichte das Elfmeterschießen und setzte sich dort knapp durch. Daran köpfte er auf dem Kunstrasenplatz, wohin die Partie witterungsbedingt verlegt wurde, zunächst an. Marcel Meyer erzielte nach 18 Minuten das 0:1. Doch noch vor der Pause glich Nick Zander aus (40.). Als Lukas Dreyer fünf Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel das 2:1 erzielte, gewann der FCV endgültig die Kontrolle über das Geschehen. Ein Doppelschlag von Zander sowie Jarik Lehmann schaffte endgültig klare Verhältnisse.