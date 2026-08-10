Verden II schlägt nächsten Meisterschaftsfavoriten

– Foto: Birte Meyer

In der Vorwoche schaltete der FC Verden 04 II den TB Uphusen aus dem Bezirkspokal aus. Zum Start in die neue Saison rang er den ebenfalls die Landesliga im Blick habenden TSV Ottersberg nach starker zweiter Hälfte nieder.

Anfangs besaßen die in der Vorwoche glatt mit 4:0 in Wiepenkathen siegenden Wümme-Kicker Vorteile, wussten aber ihre Möglichkeiten nicht zu nutzen. So wartete das Publikum in einer unterhaltsamen Begegnung eine knappe Stunde lang auf den ersten Treffer. Diesen erzielte die Oberliga-Reserve, und zwar durch Nils Lindemann per Elfmeter - 1:0. Die Führung verteidigte sie bis in die Schlussphase hinein. Kevin Klee - in der Vorsaison 21 Partien für die erste Mannschaft absolvierend - erhöhte in der 81. Minute auf 2:0 und brachte damit Klarheit über den Spielausgang.