Verden hält Chance auf Klassenerhalt aufrecht

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Vor über 400 Zuschauern im anschaulichen Jadestadion konnten beide Teams nicht an das sehr unterhaltsame 3:3 aus dem Hinspiel anknüpfen, was angesichts der hohen Bedeutung des Spiels nur logisch erschien. Dennoch ergaben sich Torszenen auf beiden Seiten. Den einzigen Treffer erzielten letztlich die Gäste. Dennis Heins traf nach Vorlage von Jonas Austermann in Minute 87 zum umjubelten Siegtor.