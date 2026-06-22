Verden greift erneut beim Bremer SV zu!

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Jan-Luca Warm verbrachte nämlich die vergangenen fünf Spielzeiten beim Bremer SV und gehörte zu den Stammkräften. Insgesamt absolvierte er über 100 Regionalliga-Spiele. Dementsprechend hohes Ansehen genießt der 27-Jährige bei den Reiterstädtern. „Jan-Luca bringt genau die Qualitäten mit, die wir gesucht haben. Er hat über Jahre gezeigt, dass er ein richtig guter Rechtsverteidiger ist und auf einem hohen Niveau konstant Leistungen bringen kann", schwärmte der sportliche Leiter Sajieh Jaber.

Warm arbeitete mit ihm beim Bremer SV bereits zweieinhalb Jahre zusammen. Dort habe er „eine sehr schöne Zeit gehabt. Jetzt ist allerdings der Zeitpunkt gekommen, an dem ich eine neue Aufgabe angehen möchte. Der FC Verden 04 hat genau die Strukturen, die ich mir für meinen zukünftigen Weg vorstelle", begründete der Defensivakteur seinen Schritt in eine niedrigere Liga.