Verden gewinnt Geduldsspiel

Der FC Verden 04 verließ am Sonntagnachmittag die Oberliga-Abstiegsplätze. Beim noch sieglosen Vorletzten Lupo Martini Wolfsburg gab es das zweiten Erfolg hintereinander. Die Tore fielen erst nach dem Seitenwechsel

Vor magerer Kulisse von nicht einmal 60 Zuschauern entwickelte sich eine höhepunktarme Begegnung. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, wobei die bereits einen Trainerwechsel vollziehenden Hausherren harmlos blieben. Der FCV hingegen trat gelegentlich gefährlich in Erscheinung. So auch in der 68. Minute, als Piet Freiberg nach Vorlage von Jonas Austermann zum wegweisenden Führungstor vollendete. Kurz vor Schluss schloss der frisch eingewechselte Hauke Wortmann einen Konter zum 0:2-Endstand ab.