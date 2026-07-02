Verden dreht Rückstand im ersten Test

– Foto: Lennart Blömer

Nach der hitzebedingten Absage vom Wochenende bestritt der FC Verden 04 am Mittwochabend sein erstes Vorbereitungsspiel. Beim Erfolg über den VSK Osterholz-Scharmbeck machte vor allem ein Neuzugang auf sich aufmerksam.

Anfangs tat sich der Oberligist schwer und fand nur wenige Lösungen. Die Gäste besaßen zudem den kleinen Vorteil, bereits eine Begegnung absolviert zu haben. Diese gewannen sie auch noch erstaunlich deutlich mit 6:2 bei der BTS Neustadt . Auch am Hubertushain gingen die Osterholzer in Führung. Für das 0:1 zeigte sich erneut Neil Bonney verantwortlich (18.). Doch noch vor der Pause gelang dem FCV durch Mamadou Ibrahima Diop der Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Überlegenheit zu. Dennoch blies es fast bis eine Viertelstunde vor Schluss beim 1:1. Dann war Milan Berenschot zur Stelle und sorgte für die Wende. Kurz vor Schluss erhöhte der aus der U21 des niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles gekommene Angreifer sogar noch auf 3:1 - gleichbedeutend mit dem Endstand.

Damit startete der FC Verden 04 mit einem Erfolgserlebnis in die Testspielreihe. Schon am morgigen Freitag misst er sich erneut mit einem Landesligisten, und zwar mit Aufsteiger SV Vorwärts Hülsen. Der VSK Osterholz-Scharmbeck duelliert sich zwei Tage später mit der Verdener Zweitvertretung.