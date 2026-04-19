Verden dreht nach der Pause auf und baut Heimserie aus

Der FC Verden 04 arbeitet weiter fleißig daran, sich aus dem Abstiegskampf zu befreien. Im Heimspiel gegen den TuS Bersenbrück gelang dank einer traumhaft verlaufenden zweiten Hälfte ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.
Zunächst verlief die Begegnung vor 365 Besuchern am Hubertushain ausgeglichen. Der erste Abschnitt lieferte keine Tore. Dies änderte sich nach dem Seitenwechsel. Maximilian Jäger erzielte keine 240 Sekunden nach Wiederanpfiff das Führungstor für die Hausherren. Kurz darauf erhöhte der für den schon vor der Pause ausgeschiedenen Abwehrrecken Jannis Niestädt gekommene Lucas Uwandu auf 2:0 (53.). Bersenbrück rannte in der Folge aber kein Vorbeikommen an Thorben Bruns, dem dritten Torhüter der Reiterstädter. Er sprang für Tim Freund (Rotsperre) und Keno Rodel (verletzt) in die Bresche. Wesentlich präziser im Abschluss agierten die Reiterstädter. Uwandu war nach Zuspiel des frisch gekommenen Hauke Wortmann erneut zur Stelle - 3:0 (69.). Der Vorlagengeber legte sogar noch das 4:0 nach.
Der mittlerweile seit fünf Heimspielen ungeschlagene FC Verden 04 fuhr einen enorm wichtigen Sieg ein und baute den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf vier Zähler aus. Am Freitag steht das Gastspiel beim kriselnden BSV Rehden an - verbunden mit der Möglichkeit, sich noch mehr Luft zu verschaffen.