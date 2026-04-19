Verden dreht nach der Pause auf und baut Heimserie aus

– Foto: Lennart Blömer

Zunächst verlief die Begegnung vor 365 Besuchern am Hubertushain ausgeglichen. Der erste Abschnitt lieferte keine Tore. Dies änderte sich nach dem Seitenwechsel. Maximilian Jäger erzielte keine 240 Sekunden nach Wiederanpfiff das Führungstor für die Hausherren. Kurz darauf erhöhte der für den schon vor der Pause ausgeschiedenen Abwehrrecken Jannis Niestädt gekommene Lucas Uwandu auf 2:0 (53.). Bersenbrück rannte in der Folge aber kein Vorbeikommen an Thorben Bruns, dem dritten Torhüter der Reiterstädter. Er sprang für Tim Freund (Rotsperre) und Keno Rodel (verletzt) in die Bresche. Wesentlich präziser im Abschluss agierten die Reiterstädter. Uwandu war nach Zuspiel des frisch gekommenen Hauke Wortmann erneut zur Stelle - 3:0 (69.). Der Vorlagengeber legte sogar noch das 4:0 nach.