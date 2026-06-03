Verden bedient sich erneut in Rehden

– Foto: Horst Vogler

Der FC Verden 04 bastelt weiter am Kader für die kommende Oberliga-Spielzeit. Mit Oleksii Mazur präsentierte den dritten Neuzugang, der ebenfalls vom einem Ligakonkurrenten kommt.

Die vergangenen drei Spielzeiten verbrachte er nämlich beim BSV Schwarz-Weiß Rehden und brachte es auf 73 Einsätze. Mazur bringe „Mentalität, Leidenschaft und Oberliga-Erfahrung" mit und passe daher „hervorragend in unser Anforderungsprofil", so der sportliche Leiter Sajieh Jaber in der Vereinsmitteilung. Darüber hinaus gefiel der gebürtige Ukrainer durch seine Flexibilität, die es ermöglicht, ihn auf verschiedenen Defensivpositionen einzusetzen.

„Der FC Verden 04 hat mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Die Gegebenheiten sind hier wirklich überragend", schwärmte Mazur, der am Hubertushain auf ein altbekanntes Gesicht werden wird. Mit Inwoo Choi, den die Reiterstädter bereits vor rund zwei Wochen präsentierten, spielte er nämlich bereits in Rehden zusammen.