Verden bedient sich erneut im Werder-Nachwuchs

Erst in der vorherigen Woche gab der FC Verden 04 die Verpflichtung von Jerrit Lindhorst bekannt, der mit der U19 von Werder Bremen den DFB-Pokal gewann. Piet Freiberg zählte auch zum Team, schließt sich ebenfalls dem Oberligisten an und wird sich schon bald auf seinen Ex-Klub treffen.

Sein Debüt im Herrenbereich wird der auch außen einsatzbare 19-Jährige beim FC Verden 04 geben. „Piet wird richtig gut zu uns passen. Ein regionaler Spieler, der bei Blumenthal und Werder sehr gut ausgebildet wurde - ich freue mich wirklich sehr, dass auch dieser Transfer schnell geklappt hat", so der sportliche Leiter Philipp Breves in der Vereinsmitteilung .

Die Reiterstädter gaben am heutigen Dienstag den Transfer des Innenverteidigers bekannt. Dieser trug viele Jahre das Trikot des Blumenthaler SV und wechselte im vergangenen Sommer zum SV Werder Bremen. Insgesamt absolvierte Freiberg neun Pflichtspiele für den Bundesliga-Nachwuchs, der erstmals in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal der Junioren gewann.

Vor Freiberg gelang es ihm bereits Jerrit Lindhorst aus dem Werder-Nachwuchs nach Verden zu lotsen. Darüber hinaus stoßen Hauke Wortmann (TSV Etelsen) und Torhüter Tim Freunde (MTV Eintracht Celle) zum Kader, dessen Planung nun „schon sehr weit" vorangeschritten sei.

Darüber hinaus teilte der FC Verden 04 mit, dass der Ticketverkauf für das Testspiel gegen die Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen (12.07, 15.30 Uhr) am morgigen Mittwoch um 10.00 Uhr beginnen wird. Tickets für die Sitztribüne im Stadion am Berliner Ring kosten 25 Euro, während Plätze in der Kurve für zwölf Euro zu ergattern sind.