Verden 04 zerlegt Nachwuchs-Bundesligisten

– Foto: Lennart Blömer

Nach dem knappen Sieg in Sottrum setzte der FC Verden 04 im letzten Test ein Ausrufezeichen. Die in der DFB-Nachwuchsliga aktive U19 des Blumenthaler SV hatte am Hubertushain nichts entgegenzusetzen.

Dem Oberligisten gelang es von Beginn an, den Unterschied zwischen Erwachsenen- und Jugendfußball aufzuzeigen. Neben der körperlichen Überlegenheit gefiel er auch spielerisch, was sich letztlich im Resultat widerspiegelte. Dennis Hoins (2), Bastian Reiners (2), Lukas Muszong sowie Papi Diop, der sich in seinen ersten Auftritt als Bereicherung erwies, steuerten die Tore zum ungefährdeten 6:1-Erfolg bei.