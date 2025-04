Gebenbach hofft auf den befreienden Jubel. – Foto: Florian Würthele

»Verdammt wichtiges Spiel« in verdammt wichtiger Phase Nachholspiel des 22. Spieltages in der Bayernliga Nord - Mittwochabend: Gebenbach ist gegen Neudrossenfeld auf drei Punkte aus

Die Verbandsfunktionäre wird's freuen: Nachholspiele sind in dieser Spielzeit der Bayernliga Nord eher rar. Stehen aber außertourliche Englische Wochen an, dann geht's richtig heiß her. Vor gut einem Monat kreuzten die Topteams Eltersdorf und Eichstätt unter der Woche die Klingen. Dieses Mal geht es tief hinab in den Keller der Tabelle. Wobei: Gewinnt Neudrossenfeld das Nachholspiel des 22. Spieltages am Mittwochabend, können am Weinberg die Planungen für mindestens eine weitere Bayernliga-Saison forciert werden. Schwieriges stellt sich die Situation für die Heimelf, die DJK Gebenbach, dar. Die Kipry-Truppe braucht dringend Punkte - für das Selbstbewusstsein und allen voran für die Tabelle.

Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Ein verdammt wichtiges Spiel für uns! Ein Blick auf die Tabelle erklärt, warum. Wir müssen an die erste Halbzeit des Fortuna-Spieles anknüpfen - und weiter mutig bleiben. Gegen Neudrossenfeld sollten die drei Punkte bei uns bleiben. Das muss das klare Ziel sein! Und dieses zu erreichen, wir schwer genug. Neudrossenfeld spielt eine gute Saison. Eine sehr körperbetonte und laufstarke Truppe. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir müssen an unsere Grenzen gehen."



Personal: Wie in einer Englischen Woche üblich, steht der genaue Kader wohl erst unmittelbar vor Anpfiff fest.









Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Nach einem schwachen Auftritt in Abtswind gilt es nun, ein ganz anderes Gesicht zu zeigen. Gebenbach wird alles auf dem Platz lassen, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Wir müssen viel wacher sein, viel ekliger, viel mehr laufen, viel zielstrebiger als am Samstag. Ein Sieg ermöglicht uns im nächsten Heimspiel, den Klassenerhalt fix zu machen. Ich hoffe, wir treten so auch auf."



Personal: Bas Peeters (Hand), Noah Ismail (angeschlagen), Patrick Weimar (Kreuzband), Tom Siller (Knie), David Langlois und Felix Landgraf (Aufbautraining) sind nicht mit dabei.