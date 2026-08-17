»Verdammt wichtig«: Karlburg, Burgebrach & DJK glücklich

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Befreiungsschlag in der Landesliga Nordwest: Der TuS Frammersbach meldet sich mit einem 4:0-Auswärtssieg in Schweinfurt zurück. Der TSV Eisingen erkämpft sich zeitgleich ein 3:2 beim FC Coburg. Am Wochenende fahren dann der TSV Karlburg, Burgebrach und die DJK wichtige Siege ein. Weitere Reaktionen folgen.

Felix Zöller, Sportlicher Leiter der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach: »Ich glaube, insgesamt war das ein verdienter Sieg für uns. Fairerweise muss man aber sagen, dass man beiden Mannschaften den hohen Druck angemerkt hat. Spielerisch war das überschaubar, aber kämpferisch von beiden Seiten stark – Vatan Spor hat einfach viel individuelle Qualität. Zum Glück sind wir in Führung gegangen, denn bei den Temperaturen hat die führende Mannschaft einen großen Vorteil. Wären wir in Rückstand geraten, hätte das Spiel genauso gut in die andere Richtung kippen können.

Wir haben diesmal aber einfach unsere Chancen deutlich besser genutzt als in den Spielen zuvor, wo Aufwand und Ertrag nicht zusammengepasst haben. Trotz der vielen Ausfälle standen wir echt kompakt und haben eine geschlossene Teamleistung gezeigt. Dementsprechend sind wir zufrieden und wollen jetzt natürlich gegen Hain nachlegen – auch wenn das wieder ein ähnlich umkämpftes Spiel wird gegen einen Gegner, der durch den Sieg gegen Aubstadt II Aufwind hat.«

Christopher Bieber, Trainer des TSV Karlburg: »Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten einen klaren Plan, wie wir über unsere hochstehenden Außenverteidiger nach vorne kommen wollen. Das hat die ersten 15 Minuten gut funktioniert, ehe sich der Gegner durch eine Rote Karte selbst geschwächt hat. Im Grunde war die Partie danach schon fast gelaufen, weil wir den Ball gut laufen gelassen haben und direkt das 1:0 nachlegen konnten. Mönchröden kommt dann durch eine super Einzelaktion – der Spieler treibt den Ball durchs Mittelfeld und zieht aus 25 Metern stark ab – zum 1:1. Wir sind trotzdem ruhig geblieben. Im Vergleich zur Vorwoche gegen Bad Kissingen, wo wir in Überzahl noch Probleme hatten, haben wir es diesmal viel besser ausgespielt und uns eine Vielzahl an Torchancen erarbeitet, nutzen die aber leider zunächst nicht. In der zweiten Hälfte belohnen wir uns aber mit dem 2:1 und 3:1, lassen hinten gar nichts mehr zu und spielen das runter. Das war ein verdienter, routinierter Sieg. Wir sind clever geblieben, haben dem Schiedsrichter nichts angeboten und uns mit Ballbesitz stark verbessert.«

Pascal Martin, Co-Trainer des TSV Burgebrach: »Als allererstes war es extrem wichtig für uns, das erste Heimspiel zu gewinnen – auch für die Moral. Wir waren immer nah dran, jetzt hat es endlich geklappt. Die Anfangsphase haben wir zwar ein wenig verschlafen, aber ab der Trinkpause war unser Spiel wesentlich besser: Wir haben uns mehr zugetraut, sind höher angelaufen und hatten gute Situationen vor dem Tor. Nach dem verdienten Ausgleich für Haibach war das Momentum auf unserer Seite. Das zweite Tor vor der Halbzeit war überragend herausgespielt, ein schöner Spielzug und von Robin Bätz richtig klasse vollendet. In der Halbzeit haben wir kurz analysiert, gehen gut in die zweite Hälfte rein und hatten viel Ballbesitz. Die Abwehrleistung war tiptop. Bei den Temperaturen verpassen wir leider über zwei richtig gute Konterchancen das 3:1 und den Sack zuzumachen. Am Ende hat unser Keeper Jakob Voran den Heimsieg festgehalten – erst klasse reagiert beim abgefälschten Freistoß und natürlich den Elfmeter stark gehalten. Das hat der ganzen Mannschaft Aufwind gegeben. Über eine geschlossene Mannschafts- und Kampfleistung haben wir uns reingekämpft und aus meiner Sicht verdient 2:1 gewonnen. Das war wichtig.«

Der TuS Frammersbach schießt sich bei der FT Schweinfurt mit einem fulminanten 4:0-Auswärtssieg den Frust der letzten Wochen von der Seele. Aus einer extrem kompakten, abwartenden Deckung heraus stellte Yannick Mühlhoff (19.) vor 165 Zuschauern früh die Weichen auf Sieg. Spielertrainer Patrick Amrhein, der in der Nachspielzeit selbst zum 4:0-Endstand traf, zeichnete nach dem Abpfiff ein klares Bild der Ausgangslage: „Für uns stand viel auf dem Spiel. Hätten wir nichts mitgenommen, wäre das ein echter Fehlstart. Wir haben unser Spiel umgestellt, sind nicht gleich vorne draufgegangen, sondern haben versucht, defensiv kompakt zu stehen. Das ist uns gut gelungen: Wir haben wenig zugelassen und irgendwann das verdiente 1:0 gemacht.“

Nach einer kurzen Schwächephase vor der Pause und trotz eines verweigerten Treffers – der Ball war laut Frammersbacher Sicht gut einen halben Meter hinter der Linie – überzeugte der TuS auch im zweiten Durchgang. Maximilian Beck (81.) und Marius Haas (85.) entschieden das Spiel nach Kontern. „Ab dem 2:0 war die Messe gelesen. Aber das nicht gegebene Tor hätte genau zu unserer Situation gepasst. Am Ende sind wir über den Sieg super zufrieden, super happy und erleichtert. Jetzt haben wir Burgebrach vor der Brust, wo wir unsere Serie hoffentlich fortsetzen wollen“, zeigte sich Amrhein gelöst.