Baumberg empfängt am 3. Oktober Ratingen.
Baumberg empfängt am 3. Oktober Ratingen. – Foto: Markus Becker

Verdammt langer 3. Oktober: So läuft der Feiertag-Spieltag

Tag der Deutschen Einheit bedeutet frei für alle - aber nicht für alle Amateurfußballer am Niederrhein! Der Spieltag erstreckt sich fast über den gesamten Tag.

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, werden Spiele am Niederrhein zwischen 11 Uhr und 20 Uhr angepfiffen. Wie der ewige Spieltag läuft, könnt ihr auf FuPa live verfolgen.

Eine Auswahl von Spielen am 3. Oktober 2025

Heute, 19:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live

Heute, 17:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
17:00live

Heute, 14:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
14:30live

Heute, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
20:00live

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:00live

Heute, 18:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
18:00live

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:00live

André NückelAutor