„Verdammt ärgerlich“ – In Dießen gibt's nur ein mageres Remis für Moorenweis

Moorenweis – Warum Dießen einen Punkt ergattert habe, „das wissen die wahrscheinlich selbst nicht“, meinte 2. Abteilungsleiter Andreas Otter vom TSV Moorenweis nach dem mühsamen 1:1 (0:0) beim MTV Dießen. 90 Minuten lang habe die im Tabellenkeller stehende Elf vom Ammersee nur „Kick and Rush“ gespielt. „Und damit sind wir einfach nicht zurechtgekommen“, berichtete Otter. Letztlich reichte der Punktgewinn nicht, um den zweiten Tabellenplatz zu behaupten. Den schnappte sich wieder der SC Weßling. „Es ist verdammt ärgerlich. Aber es bleibt weiter spannend. Aufgegeben haben wir uns noch nicht“, so Otter.

Elias Dietrich hatte in der Anfangsphase Pech mit einem Lattenknaller. „Vielleicht wäre dann das Spiel anders verlaufen, denn Dießen hätte als Abstiegs-Kandidat vielleicht reagieren müssen.“ So aber blieb es bis zur Pause beim torlosen 0:0. Neuzugang Sebastian Bonfert, in der neuen Saison Trainer des TSV, erlöste den Anhang der Moorenweiser und brachte in der 54. Minute die Elf von Noch-Trainer Dieter Birkner mit 1:0 in Führung. Wer dachte, das war der Dosenöffner, sah sich aber getäuscht. Dießen ließ nichts mehr zu und kam seinerzeit acht Minuten vor dem Abpfiff zum überraschenden 1:1 durch Nikolas Coso. „Mehr war an diesem Ostermontag nicht drin für uns“, musste Otter feststellen.