Neue Infos kommen vom Fußballbezirk Enz/Murr. Dies teilt der Fußballbezirk mit:
"Verdacht auf Betrug in der Kreisliga B
Ein beim Sportgericht eingereichter Einspruch eines Vereins weist auf einen möglichen Betrugsfall in der Kreisliga B hin, der im Falle einer Bestätigung einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Grundsätze des Fair Play darstellen würde.
Nach aktuellem Kenntnisstand, gestützt durch ein Foto und weitere Hinweise, besteht der Verdacht, dass ein gesperrter Spieler am vergangenen Wochenende unter dem Namen eines anderen, nicht mehr im Land befindlichen Spielers eingewechselt wurde. Der betreffende Spielerpass wurde mutmaßlich missbräuchlich verwendet. Ein Abgleich der uns vorliegenden Fotos mit weiteren Bildmaterialien stützt diese Annahme.
Es ist möglich, dass diese Vorgehensweise gewählt wurde, um eine fällige Ablösesumme zu umgehen und dennoch von den sportlichen Fähigkeiten des Spielers zu profitieren.
Sollte sich der Betrugsverdacht erhärten, ist von einem gravierenden Fehlverhalten der Verantwortlichen auszugehen.
In diesem Fall wäre eine konsequente Bestrafung des Vereins sowie eine Verlängerung der Spielsperre für den betroffenen Spieler angemessen und im Sinne der Wahrung von Integrität und Fairness im Fußballsport.
Aber auch der Bezirk wird hier seiner Verantwortung gerecht werden und sich des Themas annehmen, solch ein Verhalten ist nicht tolerierbar."
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________