Neue Infos kommen vom Fußballbezirk Enz/Murr. Dies teilt der Fußballbezirk mit:

"Verdacht auf Betrug in der Kreisliga B Ein beim Sportgericht eingereichter Einspruch eines Vereins weist auf einen möglichen Betrugsfall in der Kreisliga B hin, der im Falle einer Bestätigung einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Grundsätze des Fair Play darstellen würde.

Nach aktuellem Kenntnisstand, gestützt durch ein Foto und weitere Hinweise, besteht der Verdacht, dass ein gesperrter Spieler am vergangenen Wochenende unter dem Namen eines anderen, nicht mehr im Land befindlichen Spielers eingewechselt wurde. Der betreffende Spielerpass wurde mutmaßlich missbräuchlich verwendet. Ein Abgleich der uns vorliegenden Fotos mit weiteren Bildmaterialien stützt diese Annahme. Es ist möglich, dass diese Vorgehensweise gewählt wurde, um eine fällige Ablösesumme zu umgehen und dennoch von den sportlichen Fähigkeiten des Spielers zu profitieren.