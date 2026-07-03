„Verbesserung des 5. Tabellenplatzes"

– Foto: Sascha Köppen/Verein

Der FV Faurndau hat seine Premierensaison in der Bezirksliga Neckar-Fils mit Platz fünf mehr als achtbar gemeistert. Im FuPa-Teamcheck zieht sportlicher Leiter Giuseppe Dimaiuta eine zufriedene Bilanz – und macht klar, dass der Verein in der neuen Spielzeit höher hinaus will.

Die Saison 2025/2026 war für den FV Faurndau eine Erfolgsgeschichte. „Wir waren als Aufsteiger sehr zufrieden", sagt Giuseppe Dimaiuta gegenüber FuPa. Platz fünf in der Bezirksliga Neckar-Fils – für einen Aufsteiger ein beachtliches Ergebnis. Verbessern lässt sich aus Sicht des sportlichen Leiters allerdings der Tabellenplatz. Die Messlatte liegt für die neue Saison also höher.

Besondere Highlights in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 plant der FV Faurndau nicht. Die Arbeit auf dem Trainingsplatz steht im Vordergrund – konzentriert, zielorientiert, ohne großes Brimborium.

Lob gilt dem gesamten Team

Einen einzelnen Spieler herauszuheben liegt Giuseppe Dimaiuta fern. „Ich möchte das gesamte Team loben. Es haben alle eine starke Saison gespielt", betont er. Eine Haltung, die den Geist im Verein treffend beschreibt: Kollektiv vor Individuum.

Klares Ziel: Besser als Platz fünf

Für die neue Saison gibt Dimaiuta die Richtung unmissverständlich vor: Die Verbesserung des fünften Tabellenplatzes ist das erklärte Ziel. Kein vages Versprechen, sondern eine konkrete Ansage – der FV Faurndau will in der Bezirksliga weiter nach oben.

Großer Kaderumbruch: Neun Zugänge, zehn Abgänge

Personell hat sich beim FV Faurndau in diesem Sommer einiges bewegt. Gleich neun Spieler verstärken den Kader: Mostapha Zaher und Leon Musliu kommen vom SC Geislingen, Yaya Schwenk vom FC Heiningen, Ali Aydogduvom Jahn Göppingen, Antonio Carfagna vom TSV Jesingen, Ijob Ahron vom SSV Göppingen, Loris Schirinzi vom TV Birenbach sowie Valentin Eisele und Faris Gourai beide vom SV Göppingen.

Auf der Abgangsseite stehen zehn Namen: Emre Nehir wechselt zur TSG Nattheim, Mattia Gianni zu Croatia Geislingen, Samuele Runza zum FC Esslingen und Ardian Stradinger zum FC Rechberhausen. Pietro Maglioverlässt den Verein mit unbekanntem Ziel. Gleich fünf Spieler beenden ihre aktive Karriere: Michel Moll, David Leu, Mario Feldmeier, Dario Pepe und Jakob Becker.

Favorit: SV Ebersbach

Den Meisterschaftsfavoriten in der Bezirksliga Neckar-Fils sieht Dimaiuta klar beim SV Ebersbach: In der vergangenen Saison sei der Aufstieg nur knapp verpasst worden – Grund genug, dem Verein in der neuen Spielzeit eine Hauptrolle zuzutrauen.

Regeländerungen: Kein Kommentar

Zu den WM-Regeländerungen äußert sich Giuseppe Dimaiuta nicht. Ein klares Nein – mehr gibt es dazu vom sportlichen Leiter des FV Faurndau nicht zu sagen.