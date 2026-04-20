Verbesserte Langquaider unterliegen Ergolding

Laabertaler halten Begegnung gegen Aufstiegsanwärter bis zum Ende offen ----- Mit leeren Händen mussten die Langquaider die Heimreise vom Tabellenzweiten FC Ergolding antreten, obwohl sie vor 190 Zuschauern über weite Strecken dem Favoriten Paroli bieten konnten und sich den entscheidenden Treffer erst in der Nachspielzeit einfingen. Die Gäste, bei denen sich auch noch Alex Santander Muñoz zu den Ausfällen gesellte, verzeichneten ihre erste Chance durch Markus Weiherer nach sieben Minuten, der nach einem Eckball die Kugel neben das FC-Gehäuse setzte. Allmählich sicherten sich die Hausherren Feldvorteile, scheiterten in der 20. Minute durch Simon Bauer am Außenpfosten und durch Aziz Ouro Agrignan an Keeper David Meißner. Gefährlich wurden sie zudem bei Standardsituationen, so als Tobias Bruckmeier in der 30. Minute die Kugel an der Strafraumgrenze volley nahm und über den Kasten jagte. Markus Weiherer blieb es vorbehalten, kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Johannes Hoffmeister (FC Dreisessel) nach Schauer-Zuspiel unkontrolliert abzuschließen.

David Meißner zeigte sich in der 49. Minute auf dem Posten, als Thomas Huf nach Schmidleitner-Ablage flach abschloss. Ein geschicktes Zusammenspiel zwischen Stefan Schauer und Timo Sterl ergab einen Hochkaräter, doch alleine vor dem leeren Tor zeigte Letzterer Nerven und vergab. Nach einer Stunde war wieder Stefan Schauer der Wegbereiter, Markus Weiherer geriet in Rücklage und das Leder flog über die Querlatte. In der 70. Minute - die Heckner-Schützlinge hatten sich ein leichtes Übergewicht erspielt - fiel der Führungstreffer, als Aziz Ouro Agrignan einen Eckball halbhoch nahm und ihn abgefälscht und unhaltbar für den TSV-Goalie in die Maschen beförderte. Die nächste wichtige Szene dezimierte die TSVler, denn Schlussmann David Meißners Handaktion - wohl unmittelbar außerhalb des Sechzehners - ahndete der Referee mit der roten karte. Den folgenden Freistoß entschärfte Ersatztorwart Christoph Stich mit einer tollen Parade. In Überzahl drängten die Ergoldinger auf den zweiten Treffer, der schließlich Abdel Ouro Agrignan in der 94. Minute gelang. Damit bleibt das Team um Kapitän Christoph Blabl, das sich achtbar verkaufte, in der Frühjahrsrunde weiterhin ohne Sieg, was ein Zurückfallen auf den achten Tabellenrang mit sich brachte.

Am morgigen Mittwoch steht die schwere Aufgabe bei der "Mannschaft des Frühjahrs", dem FSV/VfB Straubing, an, der sechs Siege in Folge feiern konnte. Ob den Eisenschenk-Mannen ausgerechnet in der Gäubodenmetropole die Wende gelingt?