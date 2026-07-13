– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Im FuPa-Teamcheck analysiert Joscha Gentner, Abteilungsleiter Fußball beim TSV Unterdeufstetten, die Lage seines Vereins in der Kreisliga B7 Rems/Murr/Hall. Nach einer schwierigen Spielzeit geht die Mannschaft nun mit klaren Zielen in die neue sportliche Herausforderung.

Die vergangene Spielzeit 2025/2026 lief für den Verein nicht nach den eigenen sportlichen Ansprüchen. Mit 13 Punkten beendete man die Saison auf Platz Platz 14, nachdem man in der Hirunde mit Vier Zählern das Schlusslicht gebildet hatte.

Trotz der spielerischen Schwankungen gab es jedoch auch Lichtblicke im Kader, die für die sportliche Zukunft hoffen lassen, denn laut Joscha Gentner gilt: „Generell haben sich in der Rückrunde einige Spieler zum Positiven weiterentwickelt.“

Auf die Frage, ob man mit der abgelaufenen Saison zufrieden sei, findet der Abteilungsleiter ehrliche Worte, die eine gewisse Enttäuschung durchklingen lassen. „Nein, Rückrunde stellenweise mit positiven Ausschlägen. Verbessert werden sollte die Konstanz“, sagt Joscha Gentner gegenüber FuPa.

Schweißtreibende Vorbereitung und sportliche Ambitionen

Um in der kommenden Spielzeit 2026/2027 nicht wieder in alte Muster zu verfallen, wird nun hart gearbeitet. Die Mannschaft soll körperlich an ihre Grenzen herangeführt werden, um die nötige Stabilität für die Liga zu erreichen.

Zu den schweißtreibenden Highlights der aktuellen Vorbereitung zitiert der Verantwortliche äußerst pragmatisch: „Drei Mal Training die Woche und separate Steigerungsläufe.“ Diese physischen Anstrengungen sollen sich auf dem Platz auszahlen. Die Zielsetzung für die neue Saison ist daher unmissverständlich in zwei Prämissen formuliert: „Einstelliger Tabellenplatz, positives Torverhältnis.“

Konkurrenz und personelle Veränderungen

Der Blick auf die Konkurrenz zeigt, dass der Weg nach oben hart umkämpft sein wird. Als klare Meisterschaftsfavoriten benennt Joscha Gentner die Teams SGM Jagstheim/Onolzheim und TSV Schrozberg.

Auch im eigenen Kader hat sich einiges getan, um für diese anstehenden Duelle gerüstet zu sein. Bezüglich der personellen Veränderungen auf dem Platz scheint man daher zufrieden zu sein: „Genügend, alles ersichtlich bei FuPa.“

Ironische Kritik an der FIFA und Aufbesserungen im Vereinsheim

Abseits des harten sportlichen Alltags beweist Joscha Gentner bei der Frage nach den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft eine Portion Ironie. Er befürwortet scherzhaft eine spezielle Anpassung für die heimischen Ligen: „Die Möglichkeit, dass auch bei uns Rote Karten zurückgenommen werden können, wenn der OBM beim WFV anruft.“

Darüber hinaus scheint man sich beim TSV auch um anderweitige Investitonen zu kümmern: „Wir haben einen supertollen neuen Grill.“