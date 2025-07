Verbandstag will den Freitag nicht

Christos Katzidis führt auch in den nächsten vier Jahren den Fußball-Verband Mittelrhein und geht damit in seine zweite Amtszeit: Auf dem rund vierstündigen Verbandstag des Fußball-Verbands Mittelrhein (FVM) in der Sportschule Hennef wurde der 55-jährige Bonner einstimmig als Präsident wiedergewählt. Auch die weiteren Wahlen zum vergrößerten Präsidium sowie den Ausschüssen und neu geschaffenen Kommissionen verliefen problemlos. Hauptthemen waren zudem das neue Leitbild des FVM, verbunden mit der Verankerung weiterer Themenfelder.

Bemerkenswert aus heimischer Sicht: Rund 60 Funktionsträger wurden in Hennef gewählt – nur zwei davon stammen aus dem Kreis Heinsberg, und die auch beide aus dem Erkelenzer Land: Sven Körfer (SV Brachelen) gehört dem Schiedsrichterausschuss an, Christian Lex (SV Klinkum) dem Bezirkssportgericht II.

„Die Neuregelung soll ermöglichen, Pflichtspiele auch regelhaft am Abend des Freitags anzusetzen. Im Kreisspielbetrieb sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen Vereine den Wunsch haben, freitagsabends zu spielen, weil sie sich hierdurch höhere Zuschauerzahlen und Mehreinnahmen gegenüber Heimspielen am Sonntag durch den Verkauf von Speisen und Getränken erhoffen. Derzeit kann eine Austragung eines Heimspiels an einem Freitagabend nur dann erfolgen, wenn auch der Gegner hiermit einverstanden ist. Im Rahmen der Neuregelung sollen die Vereine die Gelegenheit erhalten, als Heimspieltag den Freitagabend im offiziellen Meldebogen anzugeben“, heißt es in der Begründung. Diesen Antrag lehnten die Delegierten mit großer Mehrheit aber ab.

Auch im Erkelenzer Land gibt es Vereine, die ihre Heimspiele am liebsten nur Freitagabend austragen würden. Dazu zählt der Branchenführer, Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck. Der musste in der abgelaufenen Saison aber die Erfahrung machen, dass nur wenige Klubs einer Vorverlegung auf Freitagabend zugestimmt haben.