Verbandstag wählt Lars Diedrich zum neuen Präsidenten

Der neue Präsident des saarländischen Fußballverbandes Lars Diedrich – Foto: Mervan Rostam

Sein Vorgänger Heribert Ohlmann, der das Amt in den vergangenen sechs Jahren innehatte, trat nicht erneut zur Wahl an. Unter großem Applaus der Delegierten wurde Ohlmann im Rahmen des Verbandstages zum Ehrenpräsidenten des Saarländischen Fußballverbandes ernannt.

Der Saarländische Fußballverband (SFV) hat einen neuen Präsidenten: Die 484 Delegierten des Verbandstages wählten am Samstagmorgen in der Gebläsehalle Neunkirchen den 46-jährigen Lars Diedrich zum neuen Präsidenten des Verbandes. Diedrich gehört dem SV Felsberg an.

Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Reinhold Jost sowie die DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann und Thomas Bergmann, die als Ehrengäste am Verbandstag teilnahmen.

Nach seiner Wahl erklärte Lars Diedrich: „Ich bedanke mich ganz herzlich bei der saarländischen Fußballfamilie für das große Vertrauen und freue mich auf die Arbeit mit meinem großartigen Team. Ich möchte mich in den nächsten Jahren weiter mit Herzblut für den Fußballsport einsetzen und freue mich, die Zukunft unseres geliebten Sports zusammen mit unseren Vereinen und unseren ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern mitgestalten zu können.“

Im Rahmen des Verbandstages beschlossen die Delegierten zudem eine Reduzierung der Zahl der Vizepräsidenten auf zwei. Diese Ämter übernehmen künftig Stephan Alt und David Lindemann. Schatzmeister bleibt weiterhin Ulrich Kiefer.

Ebenfalls wiedergewählt wurden Nicole Recktenwald als Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, Joachim Schmieden als Verbandsjustiziar, Josef Kreis als Vorsitzender des Verbandsspielausschusses sowie Michael Scholl als Pressesprecher.

Neu zum Verbandsjugendleiter gewählt wurde Winfried Backes. Thorsten Braun gehört als wiedergewählter Verbandsschiedsrichterobmann weiterhin dem Vorstand an. Spielleiter der Schröder-Liga Saar bleibt Martin Thieser.

Neu im Verbandsvorstand ist die durch eine Satzungsänderung geschaffene Funktion der Vorsitzenden der Kommission für Ehrenamt und Fair Play. Die Delegierten wählten Dr. Britta Jung in das neue Amt. Darüber hinaus wird Geschäftsführer Andreas Schwinn künftig dem Präsidium des Saarländischen Fußballverbandes angehören.

Inhaltlich beschäftigten sich die Delegierten außerdem mit mehreren Satzungsänderungen und weiteren Anträgen zur zukünftigen Ausrichtung des Verbandes.

Über Lars Diedrich:

Mit fünf Jahren begann Lars Diedrich beim SSV Eintracht Überherrn mit dem Fußballspielen, später war er unter anderem für den SV Werbeln, die SF Wadgassen und den SV Felsberg aktiv. Mit 35 Jahren beendete er seine aktive Laufbahn.

Dem Fußball blieb er danach in verantwortlichen Funktionen erhalten: als Jugendtrainer, Jugendleiter und Geschäftsführer des SV Felsberg. 2005 übernahm er erstmals eine Aufgabe im Verband und wurde Klassenleiter.

Seit 2020 gehört Diedrich dem Präsidium des Saarländischen Fußballverbandes an. Als Vizepräsident bringt er langjährige Erfahrung aus Verein, Verband und Beruf ein. Beruflich ist er in leitender Funktion in der Automobilzulieferindustrie tätig. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.