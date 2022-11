Verbandssportgericht weist Erkenschwicker Beschwerde zurück Nach derzeitigem Stand wird das Westfalenpokal-Viertelfinale zwischen dem SV RW Erlinghausen und der SpVgg Erkenschwick am Samstag um 14.30 Uhr im Marsberger Diemelstadion unter Ausschluss der Zuschauer stattfinden.

Das letzte Wort ist also immer noch nicht gesprochen. Nichtsdestotrotz teilten die Erkenschwicker Verantwortlichen mit, dass die Mannschaft natürlich am Samstag antreten wird, sollte das Spiel nicht abgesetzt werden.

Die SpVgg Erkenschwick wird nicht aufgeben und äußerte sich auf Social Media wie folgt: "Wir erachten das Urteil als rechtswidrig und haben deshalb gegen diesen Entscheid abermals Einspruch eingelegt, mit dem Ziel dass das Spiel am Samstag abgesetzt wird, da eine Verhandlung zeitlich sonst nicht umsetzbar wäre."

Das Verbandssportgericht hält sich an den Fakten fest, dass die Durchführungsbestimmungen dem Pokalspielleiter die alleinige Entscheidungsbefugnis überlassen. Die Überprüfung und Bewertung der Entscheidung des Pokalspielleiters hat ergeben, dass dieser sein Ermessen unter Abwägung aller Alternativen und der Interessen der beteiligten Vereine fehlerfrei ausgeübt hat. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Die Schwicker Fans wurden jedoch ausdrücklich gebeten, in diesem Fall nicht anzureisen: "Wir möchten an dieser Stelle unsere Fans eindringlich bitten von einer Anreise zu diesem Spiel abzusehen. Wir sind derzeit in der Planung eines alternativen Events auf unserer Sportanlage. Hierzu werden wir zeitnah weitere Infos veröffentlichen."