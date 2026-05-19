Verbandssportgericht bestätigt Neuansetzungen des MSV Düsseldorf

Der MSV Düsseldorf dürfte die Chance erhalten, die beiden Resultate gegen Grevenbroich-Süd und Nievenheim zu bestätigen. – Foto: Dieter Meßy

In der schier endlosen Geschichte um die Wertung der beiden Spiele des MSV Düsseldorf in der Bezirksliga, Gruppe 1 gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd und den VdS Nievenheim Anfang März gibt es eine weitere Entscheidung. Die Düsseldorfer hatten Vedin Kulovic in den beiden Partien eingesetzt, gegen den eine noch nicht abgesessene Sperre wegen einer Roten Karte vorlag, die mit dem Wechsel also nicht erledigt war. Der aktuelle Spitzenreiter der Liga hatte aber sowohl bei der Staffelleiterin, als auch bei der Passstelle Rücksprache gehalten. Das Bezirkssportgericht folgte der Argumentation des MSV, dann an dem fehlerhaften Einsatz des Spielers keine Schuld zu tragen. Diese liege bei der Passstelle, argumentierte das Bezirkssportgericht.

Einspruch durch Passstelle und Fußballauschuss

Dagegen gab es nun Ende April einen weiteren Einspruch, den diesmal aber die Passstelle des WDFV und der Verbandsfußballausschuss des FVN einlegten, die dafür erst einmal von der Sportgerichtsbarkeit als Verfahrensbeteiligte zugelassen werden mussten. Nachdem dieses erfolgt war, legten beide Parteien form- und fristgerecht Berufung gegen die Entscheidung auf Bezirksebene ein, und begründeten diese in der vorgeschriebenen, verkürzten Frist auch ordnungsgemäß. Daraus hatte der eine oder andere schon den Schluss abgeleitet, die Düsseldorfer könnten die Punkte aus den Partien doch direkt verlieren, anstatt, wie es das Sportgericht auf Bezirksebene entschieden hatte, die Spielwertungen aufzuheben und auf dem Platz für neue Resultate zu sorgen.

Verbandssportgericht sieht keinen Fehler

Nun hat das Verbandssportgericht am Montag Urteile gesprochen - und dabei die Entscheidung des Bezirkssportgerichtes bestätigt. Die Partien müss neu angesetzt werden. In der Begründung heißt es, eine fehlerhafte Anwendung des Sportrechts auf den zu beurteilenden Sachverhalt könne nicht festgestellt werden. Und ganz ehrlich gesagt. Wer die Begründung des Bezirkssportgerichtes vernommen hat, den hätte eine andere Entscheidung schon auch wundern müssen. Dafür hätten schon grundlegend neue Fakten vorliegen müssen. Es bleibt aber auch in diesem Urteil dabei: Die Spielberechtigung wurde dem Spieler Kulovic von der Passstelle irrtümlich erteilt.