Verbandspokal: Wormatia und die dosierte Rotation Wormser Regionalligist setzt auf frische Kräfte im Verbandspokalspiel bei Alemannia Waldalgesheim

WORMS. Max Mehring gräbt tief in seinen Erinnerungen, bis zurück zu seiner Debüt-Saison. Gewarnt sei Wormatia Worms vor dem Verbandspokal-Achtelfinale bei Alemannia Waldalgesheim (19 Uhr). Ganz generell, weil es bei Oberligisten nie einfach sei, im Speziellen, weil das Team aus dem Nordwesten Rheinhessens vorige Runde Oberliga-Topteam FK Pirmasens (3:0) ausgeschaltet hatte. Und mit Blick in die Wormatia-Geschichte. „Wir sind da schließlich schon mal ausgeschieden.“

Am 30. Oktober 2013 war das. Die Alemannia, die in jener Saison dann auch den Pott holte, siegte 2:1 nach Verlängerung. Auch zweieinhalb Jahre zuvor hatte der SVA die Wormatia aus dem Wettbewerb gekegelt. Man sollte meinen, das Trauma sei bewältigt, schließlich gewannen die Wormser im Mai 2018 das Endspiel gegen die Alemannia 3:1 nach Verlängerung. Aber die Beweise, wie knifflig es in Waldalgesheim werden kann, lässt Mehring nicht ungenutzt. Das Ziel ist klar formuliert: „Wir wollen den Pokal unbedingt gewinnen“, sagt der 36-Jährige. Als einziger Regionalligist im Wettbewerb könne man auch kaum etwas anderes sagen. Die Eins-A-mit-Sternchen-Startelf also? Mehring relativiert. „Wir müssen haushalten. Die Liga genießt Priorität, und englische Wochen sind für uns nicht ganz ohne.“ Dosierte Rotation steht an, nicht nach dem Prinzip, auf Gedeih und Verderb Einsatzzeiten zu verteilen, aber doch mit Aussicht auf Belohnung für Spieler, die jüngst bei Einwechslungen gute Eindrücke hinterließen. Ganz explizit verweist Mehring auf Alexander Shehada, Louis Münn, Nicola Arcanjo oder Jannis Reuss.

Eine Vorschau aus Sicht von Waldalgesheim lest ihr hier.

Frische und Fokus sind gefragt. Tempo auf den Flügeln, Aggressivität in den Pressingzonen, groß gewachsene Spieler und weite Einwürfe stehen auf der Liste der Waldalgesheimer Vorzüge, vor denen Mehring warnt. Sehr wichtig für die Moral seiner Mannschaft sei der jüngste 1:0-Sieg bei Schlusslicht Rot-Weiß Koblenz gewesen. Erstmals brachte Wormatia aus einem Sechs-Punkte-Spiel Zählbares mit, nachdem zuvor im Liga-Alltag lediglich den „Großen“ Punkte abgetrotzt wurden. „Die Jungs waren extrem laufbereit und haben sich das Ergebnis daher am Ende auch verdient“, lobt der Coach.