Verbandspokal: Wormatia mit Anlauf in die nächste Runde

Mainz/Worms. Das war ein hartes Stück Arbeit, das die Oberliga-Fußballer von Wormatia Worms zu bewältigen hatten – und zwar mit einem letztlich souveränen Sieg. Durch einen 3:1 (0:1)-Erfolg beim ambitionierten Verbandsliga-Ersten FC Basara Mainz zieht der VfR in die vierte Runde des Verbandspokals ein.

Da war vorige Saison Schluss. Doch das ist auch gefühlt lang her, Spieler sind kaum noch übrig. Laurenz Graf stand damals beim frühen Ausscheiden in Gau-Odernheim auf dem Feld. Und kann nun breit strahlen. „Wir sind auf einen guten, agilen Gegner gestoßen“, sagt der defensive Mittelfeldspieler, „das ist nicht das Los, das man ganz zum Anfang haben will. Wir wollten unbedingt weiterkommen. Wir haben uns etwas vorgenommen im Pokal – und wir haben ja auch etwas gut zu machen.“

Es war nicht zuletzt ein Trainerspiel. Beide, VfR-Coach Anouar Ddaou und Basara-Trainer Shinji Okazaki, machten sich persönlich ein Bild vom Pokalgegner, was beim Mainzer Ex-Profi eine Ausnahme ist. So überraschte er seinen Kollegen mit Viererkette und hochaggressivem Pressing. Das frühe 1:0 der „Diamanten“, erzielt unter schläfrigem Wormser Verschieben von Niko Neal mit einem wuchtigen Schuss ins kurze obere Eck nach nur 90 Sekunden, gab die Richtung vor. Die Wormser wirkten überrannt, Basara hätte durchaus 2:0 führen können.

„Mit dem Ball hat es mir nicht gefallen“, blickt Ddaou auf Durchgang eins. Und verlangte in der Pause mehr Struktur, mehr Zweikampfstärke, klügeres Ausnutzen der sich bietenden Räume. Mehrmals variierte der Wormser Trainer, basierend auf einer Viererkette, das System. Okazaki tat es ihm gleich, stellte allerdings in der Pause auf Fünfer-Abwehr um. Bis dahin hatten die Mainzer Japaner gut ein halbes Dutzend Wormser Abschlüsse in der Gefahrenzone noch weggeblockt.

Wormser kommen perfekt aus der Halbzeit

Doch nun war plötzlich Platz da. Laurenz Graf (48.) und Marc Nauth (49.) staubten, einmal nach schnell ausgeführtem Freistoß, einmal nach weitem Ball ab – nachdem Basara-Keeper Felix Pohlenz noch drei Glanzparaden gezeigt hatte. Damit waren die Platzherren überrumpelt. Wormatia übernahm die Kontrolle, kaufte sich den Schneid zurück. Und bewies Eiseskälte. Kaum hatte Torwart Tobias Edinger im Eins-gegen-Eins mit Ryoji Matsumura die Oberhand behalten, rollte auch schon der Wormser Konter, den Bobby Edet nach Nico Jägers flacher Hereingabe vollendete (72.).

Damit war der Haken dran, auch wenn Basara sich noch mal straffte, durch Junpei Hotta aus 25 Metern aus der Distanz am Innenpfosten scheiterte (89.) und am Ende durch Altin Vrellas Zeitstrafe (90.+1) noch in Überzahl war. Ihrer Favoritenrolle waren die Gäste dennoch gerecht geworden, wenn auch mit Verzögerung. „Das war ein ganz anderes Auftreten“, blickt Ddaou auf den zweiten Durchgang. „Der Trainer hat uns die Lösungen gegeben“, betont Graf. Dass er selbst dann zum Ausgleich den Ball quasi serviert bekam, „das war Glück“, gibt der 22-Jährige zu, ehe er mit seinen Teamkollegen zu den Gästefans geht, um zu feiern.

Spiel wegen DFB-Pokal verschoben

Aber es war eben auch erarbeitetes Glück. Nach einem freien Tag steigt am Samstag das nächste Training, ehe gemeinsam das DFB-Pokalspiel der A-Junioren gegen Carl Zeiss Jena geschaut wird. „Es ist wichtig, das Vereinsleben hochzuhalten“, betont Ddaou. DFB-Pokal, da würde die Wormatia auch gern mal wieder mitmischen. Der nächste Oberliga-Gegner, FK Pirmasens, hat das geschafft, weswegen das Wormser Gastspiel in der Westpfalz auf den 10. September verlegt wurde.