Verbandspokal: Überraschung im Soonwald

Region. In der 2. Verbandspokalrunde haben die A-Klassen-Kicker der SG Soonwald überraschend den Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach aus dem Wettbewerb katapultiert. Die Landesligisten Spvgg. Ingelheim, Hassia Bingen und SV Winterbachfolgten in Runde drei.

FSV Nieder-Olm – Hassia Bingen n.E. 5:6 (2:2, 1:1, 1:1). – „Wir hatten 75 Prozent Ballbesitz, aber die Nieder-Olmer haben es sehr gut gemacht“, sagte Hassia-Coach Steffen Reischmann. „Sie haben andauernd verschoben, tief gestanden und auf Umschaltmomente und lange Bälle gewartet. Unterm Strich war es von uns eine super geschlossene Teamleistung – wir müssen es nur einfach viel früher entscheiden und das Ding in der regulären Spielzeit 3:1 oder 4:1 eintüten.“ Im Elferschießen verschoss Julian Dorbert den ersten Strafstoß, aber Benian Yurdakul, Theodor Schwettmann, Daniel Martin und Yannis Berg verwandelten. Zudem parierte Nico Setz einen FSV-Elfer, einmal ballerten die Nieder-Olmer drüber. Tore in der regulären Spielzeit: 1:0 Matthias Cygon (16., Foulelfer), 1:1 Martin (17.), 1:2 Berg (109., Foulelfer), 2:2 Lars Fischer (120.). – Zuschauer: 120.

SG Soonwald – FC Schmittweiler-Callbach 3:1 (2:0). – „Kompliment an die komplette Mannschaft“, schwärmte SG-Trainer Sven Scholl. „Heute hat ab Minute eins alles gepasst. In der ersten Hälfte hat man nicht gemerkt, dass wir zwei Klassen unter Schmittweiler spielen. Wir waren spielerisch voll da, haben gut den Ball laufen gelassen.“ Beim 1:0 konnte FC-Keeper Jakob Hill einen Freistoß von Leon Kellerer nicht festhalten. Lukas Gohres stand goldrichtig, musste nur noch einschieben (26.). Nur eine Minute später stand es 2:0. Nach Kellerers schneller Balleroberung und Pass tief auf Gohres legte dieser quer und Lars Flommersfeld lochte ein. Durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr kam Schmittweiler in der 53. durch Ahmet Bessler zum Anschlusstreffer. In der Folge versuchten die Gäste, mehr Druck aufzubauen. Nennenswerte Chancen sprangen dabei nicht heraus. „In der zweiten Hälfte hat bei uns der Einsatz und der Kampf gepasst“, freute sich Scholl. „Glück hatten wir allerdings, als Jan Petrov den Ball im der 80. Minute gegen die Latte gehämmert hat.“ Nach einem fein herausgespielten Konter machte erneut Gohres den Deckel drauf (90.). Scholl sprach von einem Sieg, der „unterm Strich mehr als verdient“ gewesen sei. – Gelb-Rot: Justus Rech (FC) wegen wiederholten Foulspiels (70.).