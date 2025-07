Verbandspokal: TSG Pfeddersheim mit historischem Ergebnis

Alzey. Historischer Saison- und Pflichtspielstart für die Landesliga-Fußballer der TSG Pfeddersheim. Gegen die zwei Klassen tiefer angesiedelte, neu formierte SG RWO Alzey/TV Lonsheim stürmten die Nibelungenstädter mit einem 25:0 (10:0)-Kantersieg in die zweite Verbandspokalrunde, zu welcher sie am nächsten Freitag (19.30 Uhr) Aufsteiger und Mitkonkurrent TuS Neuhausen erwarten.

Was war passiert, drängt sich einem, der nicht unter den 147 Zuschauern im Wartbergstadion weilte, unweigerlich die Frage auf? Michael Ebling, Trainer der Gastgeber, erklärte es: „Wir wollten das Spiel verlegen, das hat aber bei Pfeddersheim nicht gepasst.“ Eblings Team war beim parallel laufenden Verbandsgemeinde-Turnier beim TV Albig gefordert. „Deshalb haben wir überwiegend Spieler aus der Ü32 und aus der zweiten Mannschaft eingesetzt; es waren nur zwei Stammspieler dabei. Auch Angeschlagene haben mitgespielt“, führte Ebling weiter aus und ergänzte: „Wir wollten das Spiel nicht absagen und haben es mit Anstand und Haltung zu Ende gebracht.“ Insofern könne er noch gar nicht einschätzen, ob schon Ansätze für das Saisonziel Konsolidierung zu erkennen sind.

Vom Anstoß weg war zu erahnen, in welche Richtung sich das Spiel auf dem großen Kunstrasenplatz entwickelt. Nämlich in Richtung der Kombinierten, die ihren großen Favoriten mit einer dicht gestaffelten Abwehr-Fünferkette erwarteten. Doch bevor die Turmstädter richtig loslegen konnten, ereilte sie ein Schock. Mittelfeldspieler Marcell Öhler knickte in der 5. Minute um und musste ausgewechselt werden. „Der Fuß ist nicht dick“, sagte Trainer Marco Streker. „Aber ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Er ist unfassbar wichtig für uns und nicht wegzudenken.“

Pausenlos berannten die Gäste anschließend das Tor des Underdogs und sollten sich nach zwei Großchancen durch Rechtsaußen Artur Reich, darunter eine toll vereitelt durch SG-Ersatztorhüter Jonathan Herber – früh und nahezu permanent – belohnen. Bei einem Einbahnstraßenkick, bei dem die Gastgeber durch Felix Fuchs in der 85. Minute ihre einzige Torchance hatten. Aber der Stürmer zielte knapp daneben. Da stand es allerdings schon 0:22!.

In der zweiten Halbzeit merkte man deutlich, dass auch die Kräfte des zudem fast völlig umgekrempelten Underdogs zunehmend schwanden. So kam der Landesligist, dem allerdings auch wichtige Leistungsträger fehlten, zu einfachen Toren, die er zumeist durch gefälliges Kurzpassspiel und blitzschnelle Vorstöße vorbereitet hatte. In die Torschützenliste trugen sich ein: Markus Schygulla (5), Dominick Schwarz (4), Mikail Ünal (3), Artur Reich (3/davon ein Strafstoß), Marlon Igerst (2), Lazar Ilic (2), Moritz Luca Maurer (2), Bartosz Mikolai Wiach, Dennis Renner und Fabian Herchenhan (Kopfball); dazu ein Eigentor.

„So viele Tore muss man erstmal schießen, egal in welcher Konstellation der Gegner antritt“, sagte TSG-Coach Streker. „Es war eine gute Laufeinheit. Wir haben gut gepresst und konnten vielen Spielpraxis geben.“ Wohl wissend, dass das alles mitnichten eine erste Standortbestimmung war.

SG RWO Alzey/TV Lonsheim: Herber – Müller, Vogt (46. Demmerling/71. Kollodzieyski), Muskopf, Mottausch, Turek (46. Morina) – Arnold, Gega-Haxhiu (46. Nandjou), Baginski (67. Henn) – Fuchs, Alshami.

TSG Pfeddersheim: Neumeister – Cleres, Herchenhan, Maurer – Wiach (59. Kronenberger), Ünal (46. Lischka) – Reich, Öhler (5. Moncada), Igerst (46. Renner) – Ilic (46. Schygulla), Schwarz.