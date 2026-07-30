Verbandspokal: TSG Pfeddersheim in Guntersblum ohne Chance

Die TSG Pfeddersheim (in Rot) kämpfte sich gegen TuS Monsheim übers Elfmeterschießen in die zweite Verbandspokalrunde. Dort war dann Schluss. Im Bild: Jonas Haas (schwarz), Dennis Renner (l.), Silas Lambrix. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

Rheinhessen. Noch bevor in den Fußballligen der Region wieder der Ball rollt, haben die Vereine des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) zwei Verbandspokalrunden absolviert. In Runde zwei kam es dabei zu klaren Siegen, aber auch zu mehreren knappen Entscheidungen in der Verlängerung und vom Elfmeterpunkt. Ein Blick auf die Ergebnisse der rheinhessischen Vereine.

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Eine Überraschung erlebten die Fußballfans in Guntersblum, wo der heimische Bezirksligist die TSG Pfeddersheim (Landesliga) mit 5:0 deklassierte. Ebenfalls deutlich geriet der 4:0-Erfolg des SV Gimbsheim beim TuS Wörrstadt. Umkämpfter waren die Spiele FSV Saulheim – TSV Zornheim (3:2), SV Horchheim – TuS Neuhausen (4:5 nach Elfmeterschießen), FSV Nieder-Olm – SpVgg Ingelheim (1:2) und SVW Mainz – VfB Bodenheim (2:3 nach Verlängerung). Ebenfalls nach 120 Minuten feierte der FSV im Schifferstädter Stadtduell gegen Phönix.