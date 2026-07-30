 2026-07-30T07:56:49.385Z

Pokal

Verbandspokal: TSG Pfeddersheim in Guntersblum ohne Chance

Sang- und klanglos verabschiedet sich der Wormser Landesligist aus dem diesjährigen Verbandspokal +++ So erging es der rheinhessischen Konkurrenz

von Stefan Mannshausen · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
Die TSG Pfeddersheim (in Rot) kämpfte sich gegen TuS Monsheim übers Elfmeterschießen in die zweite Verbandspokalrunde. Dort war dann Schluss. Im Bild: Jonas Haas (schwarz), Dennis Renner (l.), Silas Lambrix. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press
Die TSG Pfeddersheim (in Rot) kämpfte sich gegen TuS Monsheim übers Elfmeterschießen in die zweite Verbandspokalrunde. Dort war dann Schluss. Im Bild: Jonas Haas (schwarz), Dennis Renner (l.), Silas Lambrix. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

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Rheinhessen. Noch bevor in den Fußballligen der Region wieder der Ball rollt, haben die Vereine des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) zwei Verbandspokalrunden absolviert. In Runde zwei kam es dabei zu klaren Siegen, aber auch zu mehreren knappen Entscheidungen in der Verlängerung und vom Elfmeterpunkt. Ein Blick auf die Ergebnisse der rheinhessischen Vereine.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Eine Überraschung erlebten die Fußballfans in Guntersblum, wo der heimische Bezirksligist die TSG Pfeddersheim (Landesliga) mit 5:0 deklassierte. Ebenfalls deutlich geriet der 4:0-Erfolg des SV Gimbsheim beim TuS Wörrstadt. Umkämpfter waren die Spiele FSV Saulheim – TSV Zornheim (3:2), SV Horchheim – TuS Neuhausen (4:5 nach Elfmeterschießen), FSV Nieder-Olm – SpVgg Ingelheim (1:2) und SVW Mainz – VfB Bodenheim (2:3 nach Verlängerung). Ebenfalls nach 120 Minuten feierte der FSV im Schifferstädter Stadtduell gegen Phönix.

Schon an diesem Freitag wird in der Geschäftsstelle des SWFV die 3. Runde ausgelost. Mit im Lostopf dabei sind erstmals auch die Verbands- und Oberligisten. Fußballfans und Vereine können die Ziehung der Duelle live auf den Facebook- und Instagram-Kanälen des SWFV verfolgen (11 Uhr).