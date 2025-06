Verbandspokal startet mit Derby-Flut

REGION. So langsam kommen im Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbandes die ersten Spielpläne für die Saison 2025/26 auf den Markt. Traditionell den Auftakt macht in jedem Jahr der Verbandspokal, der bereits am 20. Juli die meisten Klubs aus den vier Bezirksligen und beiden Landesligen auf den Plan ruft. Dazu gesellen sich die Halbfinalisten aus den zehn Kreispokalen der Vorsaison. Klassentiefere Mannschaften genießen automatisch Heimrecht – so gehört sich das im Pokalgeschäft.