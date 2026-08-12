Verbandspokal: So schlugen sich die Teams aus Rheinhessen Gau-Odernheimer Spektakel, Gonsenheimer Demonstration, Saulheimer Matchwinner, Budenheimer Lotterie-Pech von Torben Schröder · Gestern, 23:45 Uhr · 0 Leser

Am Samstag noch Gegner, am Mittwoch gemeinsam weitergekommen: der SV Gonsenheim und der TSV Gau-Odernheim. – Foto: Michael Wolff

Zwei Mainzer Mannschaften haben in der dritten Runde des Verbandspokals die Segel gestrichen. Einen Statement-Sieg feierte Oberligist Gonsenheim, während Budenheim in der Elfmeter-Lotterie die Niete zog. Zum Spektakel geriet das Alzey-Wormser Duell.

Alemannia Waldalgesheim – SV Gonsenheim 0:4 (0:4). Spiele an der Waldstraße können mühsame Angelegenheiten werden. Die klassenhöheren Mainzer gaben mit der ersten Großchance in der ersten Minute direkt den Kurs vor. „Rundum zufrieden stellend, sehr reif und klar von Anfang an, sehr stabil“ fand Trainer Luca Vanni die Leistung, „wir waren intensiv und haben keine Zweifel gelassen, dass wir eine Runde weiter wollen.“ Fabrizio Haas bugsierte Can Karakas' Halbfeld-Freistoß ins eigene Tor (28.). Dann ging es Schlag auf Schlag. Yannick Pohland schickte Karakas gegen den tiefen Block in die Tiefe (33.), Julian Kimmes (39.) und Hannes Jensen (42.) vollendeten weitere Kombinationen. „Es waren genug weitere Chancen da“, sagt Vanni, „bis auf drei gegnerische Ecken hatten wir alles im Griff.“

Gestern, 19:30 Uhr TuS Neuhausen Neuhausen FC Basara Mainz Basara 0 4 Abpfiff TuS Neuhausen – FC Basara Mainz 0:4 (0:1). Ja, es ging nur zu einem Bezirksligisten. Und doch sind die „Diamanten“ zuversichtlich, dass nach dem sieglosen Start in die Verbandsliga-Runde der Bock umgestoßen wurde. „Wir haben diesen Sieg gebraucht“, sagt Cotrainer Kevin Miller, „wir haben das Spiel kontrolliert, die neuen Spieler haben mehr Gefühl für die Mannschaft bekommen.“ Mit dem Startelf-Comeback von Takahiro Okuno und Urgestein Daisuke Fukuhara „haben wir das alte Basara ein bisschen wiedergefunden“, freut sich Miller. Makoto Saeki schnappte sich einen Fehlpass (12.) und legte per Kopf nach (65.). David Vodis Flanke bugsierte Florian Lutz ins eigene Netz (74.), ehe Elias Heine den Ball zum Endstand ins Netz hämmerte (82.). „Ich glaube, wir haben jetzt zu unserem Spiel gefunden“, sagt Miller.

SV Guntersblum – TSG Bretzenheim 2:1 n.V. (1:1, 1:1). Auf den Bretzenheimer Fehlstart in die Landesliga folgt das frühe Pokal-Aus bei klassentieferen Platzherren. „Wir sind leider in den entscheidenden Situationen ein bisschen naiv, was die Gegentore angeht, und in den eigenen Offensivaktionen nicht zielstrebig genug“, ärgert sich TSG-Trainer Timo Schmidt. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten die besseren Chancen, sind aber mit der rauen Art des Gegners nicht so klar gekommen.“ Den Rückstand durch Miles Hofmann (16.) egalisierte Paul Jung per Elfer (41.). SVG-Coach Marian Saar sah zum Ende der regulären Spielzeit Rot, Hofmann folgte per Ampelkarte in der Verlängerung (113.) – kurz vor dem Gunterblumer Siegtor, das Levin Przybysz per Konter erzielte (116.). „Dumm von uns“, sagt Schmidt. Gestern, 20:00 Uhr FSV Saulheim Saulheim TuS Marienborn Marienborn 1 0 Abpfiff FSV Saulheim – TuS Marienborn 1:0 (1:0). Danell Giannelli staubte nach einem Freistoß zum Tor des Tages ab (28.). Doch der eigentliche Matchwinner war Jannik Gerlach, der im Verbund mit dem eigenen Torgestänge eine ganze Reihe bester Chancen vereitelte und dem Bezirksligisten damit den Sieg gegen die zwei Klassen höher beheimateten Mainzer sicherte. „Hinten raus war Glück mit dabei“, sagt FSV-Trainer Maximilian Kimnach, „aber in der ersten Halbzeit hatten wir sogar ein, zwei Chancen mehr. Dann war es ein klassischer Pokalfight.“ Nach dem Seitenwechsel fehlte den Saulheimern für ihre Konter die Kraft. „Die Jungs haben alles reingeschmissen, obwohl sie platt waren“, lobt Kimnach. „Das Spielglück war einfach bei Saulheim“, sagt TuS-Trainer Timm Belz, „aber es war auch nicht unverdient, denn sie haben sehr leidenschaftlich verteidigt. Wir müssen einfach ein Tor machen. Sehr ärgerlich, wir wollten unbedingt weiterkommen.“ Zu allem Überfluss humpelten Yannik Wex und Leonadro Rastiello vom Feld. Matti Rieß wurde nach einem Bandscheibenvorfall operiert.