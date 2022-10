Verbandspokal: SG Meisenheim scheidet nach 0:4 gegen Gonsenheim aus Schwächephase Mitte der zweiten Halbzeit macht Pokal-Überraschung unmöglich +++ Nach Achtelfinalaus gilt der Fokus der Landesliga

Flutlichtspiele auf dem Rasenplatz in Desloch sind immer besonders. So auch die Achtelfinalpartie im Verbandspokal zwischen der heimischen SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und dem SV Gonsenheim. Am Ende setzte sich der Oberligist aus Mainz mit 4:0 (1:0) beim Landesligisten durch.