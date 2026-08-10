 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Verbandspokal: SC Lahr siegt beim OFV +++ Singens Oprea trifft fünfmal

von Badische Zeitung · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Dennis Häußermann vom SC Lahr (im blauen Trikot) gegen den Offenburger Lukas Jäger | Foto: Steven Van Veen
Dennis Häußermann vom SC Lahr (im blauen Trikot) gegen den Offenburger Lukas Jäger | Foto: Steven Van Veen

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Lörrach-Br.
FreiburgerFC
Wyhl
Weil

Fr., 07.08.2026, 18:15 Uhr
Offenburger FV
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SC Lahr
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0
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Abpfiff
Nach einem kurzen Schreckmoment wird der SC Lahr seiner Favoritenrolle gerecht und besiegt den Offenburger FV im Pokal deutlich mit 4:0. Die jungen OFV-Fußballer sammeln aber wertvolle Erfahrungen. Weiterlesen: Die Fußballer des SC Lahr werfen den Offenburger FV mit einem 4:0 aus dem Pokalwettbewerb (BZ-Plus)

Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr
FSV Rheinfelden
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FC Auggen
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1
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Die Pokalreise ist für den FC Auggen früh beendet. Der Fußball-Verbandsligist unterlag beim Landesligisten FSV Rheinfelden mit 0:1. FCA-Trainer Amin Jungkeit über ein vermeintlich einseitiges Spiel. Weiterlesen: Trainer Amin Jungkeit nach frühem Pokal-Aus des FC Auggen: "Momentum nicht bei uns" (BZ-Plus)

Sa., 08.08.2026, 16:00 Uhr
SC Wyhl
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TuS Lörrach-Stetten
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2
0
Im Duell zweier Aufsteiger kommt der SC Wyhl im südbadischen Pokal gegen den TuS Lörrach-Stetten zu einem 2:0-Heimerfolg. Spielertrainer Frederick Polzer spricht von einem "erwachsenen Auftritt". Weiterlesen: Im Pokal hat der SC Wyhl alles im Griff (BZ-Plus)

Sa., 08.08.2026, 16:00 Uhr
FC Hauingen
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SV Weil 1910
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1
0
Abpfiff
Zwei Fußballteams vom Hochrhein gelingt in der ersten Runde des südbadischen Verbandspokals eine Überraschung. Der FC Hauingen wirft den SV Weil raus, der FSV Rheinfelden den FC Auggen. Der TuS Binzen scheitert am Freiburger FC - und dabei auch an sich selbst. Weiterlesen: FSV Rheinfelden und FC Hauingen gelingen Pokalüberraschungen (BZ-Plus)

Sa., 08.08.2026, 16:00 Uhr
SG FV Marbach / Rietheim
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ESV Südstern Singen
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1
8
Abpfiff
Der ESV Südstern Singen deklassiert die SG Marbach/Rietheim in der ersten Runde des Verbandspokals. Der SV Aasen, FC Königsfeld, FC Pfaffenweiler und FC Radolfzell ziehen ebenfalls in die zweite Runde ein. Weiterlesen: Singens Offensivspieler Flavius-Nicolae Oprea trifft gleich fünf Mal (BZ-Plus)

Sa., 08.08.2026, 17:00 Uhr
SV Rot-Weiss Glottertal
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VfR Hausen
VfR HausenHausen adM.
1
4
Der Bezirksligist SV Rot-Weiss Glottertal hält fußballerisch gut mit und erzielt ein Traumtor. Dennoch setzt sich im südbadischen Pokal der Verbandsligist VfR Hausen mit 4:1 durch. Weiterlesen: VfR Hausen landet Pflichtsieg (BZ-Plus)

Sa., 08.08.2026, 18:00 Uhr
SV Schapbach
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SC Hofstetten
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3
2
Abpfiff
+Video
Einen packenden Pokal-Fight sahen rund 500 Zuschauer in Schapbach, in welchem die Elf von Alexander Breuning dem Sportclub aus Hofstetten im SBFV-Pokal nach hartem Kampf mit 3:2 das Nachsehen gab. Weiterlesen: Hofstetten scheidet in der 1. Pokalrunde aus (FuPa)