Verbandspokal: SC Lahr siegt beim OFV +++ Singens Oprea trifft fünfmal

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Im Duell zweier Aufsteiger kommt der SC Wyhl im südbadischen Pokal gegen den TuS Lörrach-Stetten zu einem 2:0-Heimerfolg. Spielertrainer Frederick Polzer spricht von einem "erwachsenen Auftritt". Weiterlesen: Im Pokal hat der SC Wyhl alles im Griff (BZ-Plus)
Zwei Fußballteams vom Hochrhein gelingt in der ersten Runde des südbadischen Verbandspokals eine Überraschung. Der FC Hauingen wirft den SV Weil raus, der FSV Rheinfelden den FC Auggen. Der TuS Binzen scheitert am Freiburger FC - und dabei auch an sich selbst. Weiterlesen: FSV Rheinfelden und FC Hauingen gelingen Pokalüberraschungen (BZ-Plus)
Der Bezirksligist SV Rot-Weiss Glottertal hält fußballerisch gut mit und erzielt ein Traumtor. Dennoch setzt sich im südbadischen Pokal der Verbandsligist VfR Hausen mit 4:1 durch. Weiterlesen: VfR Hausen landet Pflichtsieg (BZ-Plus)
Einen packenden Pokal-Fight sahen rund 500 Zuschauer in Schapbach, in welchem die Elf von Alexander Breuning dem Sportclub aus Hofstetten im SBFV-Pokal nach hartem Kampf mit 3:2 das Nachsehen gab. Weiterlesen: Hofstetten scheidet in der 1. Pokalrunde aus (FuPa)