Verbandspokal: Runde drei mit zwei Derby-Knallern

Region. Kaum ist der Ligaauftakt abgehakt, steht schon die dritte Hauptrunde im Verbandspokal an. Dabei kommt es am Mittwoch an der unteren Nahe zu zwei Knallern: Eintracht Kreuznach empfängt im Moebusstadion den SC Idar (Anpfiff 18.30 Uhr), die SG Hüffelsheim reist zum Derby zur SG Weinsheim (19 Uhr). Diese Begegnung stand in der gleichen Runde bereits im Vorjahr auf dem Tableau. Damals kam der jetzige Verbandsligist nach aufopferungsvollem Kampf der Weinsheimer vor mehr als 400 Zuschauern zu einem mühsamen 1:0-Erfolg, der erst in der letzten Minute der Verlängerung sichergestellt wurde.

Morgen, 19:00 Uhr SG Weinsheim SG Weinsheim SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim 19:00

Hüffelsheims Trainer André Weingärtner sagt mit Blick auf das Nachbarschafts-Duell: „Es ist im Vergleich zur vorigen Saison gut, dass wir mehr Alternativen im Kader haben.“ Diese sollen etwa im Tor zum Tragen kommen, wo Jan-Niklas König den Posten von Mark Becker übernehmen könnte.

Beckers Ex-Klub TSG Planig muss am Mittwoch (19 Uhr) bei der SG Kirn ran.

Eine halbe Stunde später empfängt SG Soonwald in Seibersbach die SG Meisenheim, die SpVgg. Ingelheim bekommt es wie schon am vergangenen Freitag in der Liga (Endstand 3:3) im Blumengarten mit dem SV Gimbsheim zu tun, und Alemannia Waldalgesheim will beim SVW Mainz die Leistung vom 2:1-Sieg in der Liga gegen Viktoria Herxheim bestätigen. Das Nahe-Duell mit dem SC Idar ist vor allem für Eintracht-Coach Thorsten Effgen ein besonderes. Der 50-jährige Lehrer stammt aus der Schmuckstadt und hat hier seine fußballerischen Wurzeln. Diesmal sind alle Voraussetzungen zu einem guten Spiel gegeben. Der SC startete mit einem 3:1 gegen Engers in der Oberliga, die Eintracht überzeugte eine Spielklasse tiefer beim 2:2 bei der TSG Bretzenheim, wo nur die Chancenverwertung nicht stimmte. Dennoch: Der Oberligist ist mit Ex-FCK-Profi Kevin Kraus in der Abwehr klarer Favorit.

Heute, 19:00 Uhr SV Winterbach SV Winterbach VfR Baumholder VfR Baumholder 19:00

Zum Pokalauftakt kreuzen schon am Dienstagabend (19 Uhr) der SV Winterbach und der VfR Baumholder am Felsen die Klingen. „Es ist natürlich heftig, zwei Tage nach dem ersten Ligaspiel schon wieder Im Pokal antreten zu müssen”, sagt SVW-Coach Torben Scherer. Aber weil am Mittwoch ringsum Partien angesetzt seien, habe man der Bitte von Gegner VfR Baumholder gerne entsprochen.