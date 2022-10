Verbandspokal: Meisenheim mit Selbstbewusstsein ins Achtelfinale Landesligist schlägt Verbandsligist TuS Steinbach im Verbandspokal +++ Trainer sieht gute Entwicklung+++ Nächste große Aufgabe vor der Brust

Super Start gibt Selbstbewusstsein

Direkt in den ersten zehn Minuten konnte die SG durch Tore von Marc-Andre Schneider (1:0 in der achten Minute) und Nico Prass (2:0 in der zehnten Minute) in Führung gehen. "So ein Start gibt der Mannschaft natürlich Selbstvertrauen", sagt der SG-Trainer. In die Halbzeit ging seine Mannschaft dann mit einer 3:0 Führung, durch das Tor von Pascal Mohr in der 31. Minute.

Kritische Phase nach der Halbzeit

Direkt in der ersten Minute der zweiten Halbzeit kassierte die SG ihr erstes Gegentor, in der 58. Minute stand es nach Treffern von Benson Kamau und Felix Metzinger 3:2. "Das ist natürlich eine schwere Phase, da musst du Ruhe bewahren und darfst dich nicht verunsichern lassen", sagt der 57-jährige Trainer.

Und genau das schafften die Jungs aus Meisenheim. Noch drei weitere Tore fielen für die SG, das Spiel entscheiden sie mit einem eindeutigen Ergebnis für sich: Robin Hill traf doppelt, auch Nico Prass machte seinen Doppelpack an diesem Abend klar.