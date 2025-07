Verbandspokal: Landesligaduell einseitige Angelegenheit

„Wir haben gegen eine Mannschaft, die in derselben Liga spielt, nichts anbrennen lassen und in beiden Pokalspielen 30 Tore geschossen, dabei keines kassiert“, zeigte sich Pfeddersheims Trainer Marco Streker, der sich auch freute, Vincent Haber nach monatelanger Verletzungspause hatte einwechseln können, vollauf zufrieden. Und hob lobend hervor: „Wir hatten die klare Kontrolle im gesamten Spiel.“

TSG Pfeddersheim – TuS Neuhausen 5:0 (4:0). – Der gastgebende Favorit drückte von Beginn an mächtig auf die Tube und belohnte sich in der 15. Spielminute, nachdem die TuS einige Angriffe gut wegverteidigt hatte, nach einer Ecke von Artur Reich mit dem 1:0 durch den kopfballstarken Innenverteidiger Fabian Herchenhan. Markus Schuygulla erhöhte nach Querpass von Lazar Ilic auf 2:0 (17.). Beim 3:0 legte Schygulla seinen Sturmpartner Ilic auf (27.). Schließlich köpfte Sechser Bartosz Mikolai Wiach noch vor der Pause das 4:0 (32.). Die Gäste hatten Pech mit einem Pfostenschuss von Luca Cekic (36.). Nach Wiederbeginn erhöhte der eingewechselte Dennis Renner nach einer wunderschönen Kombination über Wiach und Ilic in Abstaubermanier auf 5:0 (63.).

TuS-Coach Franz Graber, bei dessen runderneuerter Mannschaft noch einige Leistungsträger gefehlt hatten, räumte unumwunden ein: „Pfeddersheim hat eine Top-Mannschaft mit einer sehr guten Spielanlage und hat verdient gewonnen, da brauchen wir nicht drumherum zu reden.“ Allerdings hätten sich die Seinen drei Tore selbst reingemacht. Er freute sich wiederum, dass sein Team die zweite Halbzeit fast ausgeglichen gestaltet hätte. „Es war unser erstes Pflichtspiel nach einer guten Vorbereitung und wir geben immer unser Bestes“, blickt TuS-Spieler Furkan Altun zuversichtlich auf die Punkterunde.

TSG Pfeddersheim: Guth – Cleres (62. Hiemeleers), Herchenhan, Maurer – Wiach (83. Haber), Ünal (46. Sombetzki) – Reich, F. Schmitt, Igerst (46. Moncada) – Schygulla (62. Renner), Ilic.

TuS Neuhausen: Rohde – Kouam Tatchim, Lutz, Kilic, Altun – Frey (77. Höflich), Cekic, Mayrer (46. Himmel), Kerth (46. Di Stefano) – S. Özemir (67. Schäfer), Bernhardt (46. Folk).

SV Guntersblum – SV Gimbsheim 1:5 (0:2). – „Wir haben schon öfter gegen Guntersblum gespielt, aber heute war es unser souveränster Auftritt“, freute sich Gimbsheim-Trainer Steven Jones über einen „absolut verdienten Sieg“ des Landesligisten über den klassentieferen Derby-Gastgeber vor 350 Fans. „Wir haben völlig verdient verloren“, redete Guntersblum-Trainer Marian Saar Klartext. „Die Gimbsheimer waren in allen Belangen giftiger, aggressiver. Mit Ball und gegen den Ball haben die uns ganz krass den Schneid abgekauft. Wir haben alles vermissen lassen, was wir in der Vorbereitung sehr gut gemacht haben.“ Bitter, denn eigentlich hätten die Platzherren nach zwei Minuten in Führung gehen können. Doch Jan Weinbach zielte aus 16 Metern links halbhoch am Tor vorbei. „Es war niemand mehr vor ihm“, sagte Saar. „Aber wir haben es nicht gemacht – und dann relativ schnell 0:2 hinten gelegen. Das erste Gegentor war ein Standard und das zweite ein langer Ball, wo sich unser Torwart komplett verschätzt hat – ein ganz krasser Fehler.“ Kurz vor der Pause vergaben die Platzherren zwei gute Chancen, nach dem Wechsel eine weitere. „Nach dem 1:3 war der Drops gelutscht. Da sind die Köpfe zu schnell nach unten gegangen, wir konnten uns auch nicht mehr motivieren – am Schluss haben wir uns so ein bisschen ergeben, Gimbsheim hat noch einen Elfer verschossen.“ Je zwei Mal trafen Daniel Gawlik (15., 59.) und Adriano Fragomeli (20., 62.) sowie einmal Nico Scherer (76.). Zum 1:2 (52.) verkürzte Jan Weinbach.

VfL Gundersheim – TuS Wörrstadt 4:3 (2:1). – Ein hochspannendes Duell zweier Bezirksligisten sahen rund 150 Zuschauer rund um den kleinen Rasenplatz in Flomborn. „Man of the match“, war VfL-Kapitän und Linksfuß Omran Chehab. In der Nachspielzeit versenkte er den Ball zum 4:3-Siegtreffer mit einem 20-Meter-Freistoß. Er hatte seine Mannschaft auch in Führung (7.) gebracht und mit einem Freistoß aus gut 35 Metern auf 2:0 (13.) erhöht. Tim Malkmus gelang ebenfalls ein VfL-Treffer (71.). Die Gäste waren durch Yannick Tyron Maurer (36.), Kevin Tuttas (48.) und Marco Schulmerich (89.) erfolgreich. „Wir haben Mentalität bewiesen“, lobte VfL-Coach Kevin Boos seine Mannschaft.

Barbaros Mainz – Fortuna Mombach 4:1 (3:0). – „Ein verdienter Sieg für uns“, urteilte Hakan Akay, Sportlicher Leiter von Barbaros. „Obwohl wir nicht in Höchstform waren und nach außen hin etwas träge wirkten, hat es gegen die Fortuna gereicht – die heute ebenfalls diszipliniert stand.“ Auf die Frage, ob man die Gäste klar im Griff gehabt habe, meinte Akcay: „Bis auf ein, zwei Aktionen: ja.“ Tore: 1:0 Ali Ömer Sengül (25.), 2:0 Haris Beslic (28.), 3:0 Eigentor Armin Telarevic (38.), 3:1 Luca Garic (54., Foulelfer), 4:1 Sengül (74.). Zuschauer: 40.

VfR Nierstein – SVW Mainz 0:2 (0:0). – Vor 90 Zuschauern trafen Jonas Eichbladt (58.) und André Röll (90.+3) für die Gäste. „Es war wie zu erwarten ein Spiel, in dem wir die Kontrolle hatten – aber oft ohne gefährlich zu werden“, berichtete SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Nierstein hat in der ersten Halbzeit durch Konter Nadelstiche gesetzt. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Reserven und sind so der glanzlose Sieger.“ VfR-Coach Nico Augustin: „In Halbzeit eins war Weisenau spielbestimmend – doch nach Chancen hatten wir die Nase vorn. In der zweiten Halbzeit hat Weisenau sich den Sieg verdient, wir sind kaum mehr gefährlich vors Tor der Gäste gekommen.“

TSV Mommenheim – TSV Zornheim 2:1 (1:0). – In einem zerfahrenen Kampf-Derby hatten die Platzherren viel Ballbesitz. „Au beiden Seiten gab es wenige Chancen“, so Mommenheims Coach Ricardo Baroli. „Nach der Pause haben wir den Beginn verschlafen.“ Doch den Platzherren gelang der Lucky Punch. Tore: 1:0 Jared Lidy (10., Foulelfer), 1:1 Fabian Meurer (47., Foulelfer), 2:1 Joel Genova (83.). In der Nachspielzeit verschoss Lidy noch einen Elfer. Rote Karte: Thomas Schulz (Zornheim) wegen Tätlichkeit (90.+5). Gelb-Rot: Sascha Stüber (Mommenheim) wegen wiederholten Foulspiels (90.+6). Zuschauer: 150.

Fontana Finthen – Spvgg. Ingelheim n.V. 1:2 (1:1, 1:0). – Rahul Saini, Sportlicher Leiter der Fontana, attestierte seinen Jungs „ein gutes Spiel. Wir hatten viele Spielanteile, haben bis zum Schluss gefightet. Am Ende hat uns etwas das Matchglück gefehlt, aber die Jungs haben eine starke Leistung gezeigt. Jeder, der reinkam, hat neue Impulse gesetzt – das war ein geschlossener und kämpferischer Auftritt.“ Saini weiter: „Wir nehmen viel Positives mit und wollen diese Energie in die Liga übertragen“. Tore: 1:0 Ramtin Abdollahsagha (1.), 1:1 Lukas Pieper (54.), 1:2 Tom Zimmer (114.). Zuschauer: 80.

FSV Nieder-Olm – Hassia Bingen n.E. 5:6 (2:2, 1:1, 1:1).- „Da beide Teams in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft hatten, hat letztendlich das Glück im Elfmeterschießen entschieden“, befand FSV-Boss Christoph Loré. „Wir sind zufrieden, denn Einsatz und Willen stimmen bei unserem neuen Team – auch wenn wir die fehlende Breite im Kader merken. Wir können Ausfälle momentan einfach nicht 1:1 ersetzen.“ Tore in der regulären Spielzeit: 1:0 Matthias Cygon (16., Foulelfer), 1:1 Daniel Martin (17.), 1:2 Yannis Berg (109., Foulelfmeter), 2:2 Lars Fischer (120.). Zuschauer: 120.