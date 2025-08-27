 2025-08-27T11:11:03.766Z

Duell in luftiger Höhe zwischen dem Bahlinger Holger Bux (links) und FFC-Spieler Matti Scheuer im Pokalspiel am Mittwochabend. | Foto: Achim Keller
Verbandspokal kompakt: FC Auggen nach Elfmeter-Krimi in Hausen weiter

Heute, 18:00 Uhr
Freiburger FC
Bahlinger SC
0
4
Abpfiff
Fünf Teams aus dem Fußballbezirk Freiburg haben den Einzug ins Achtelfinale des südbadischen Pokals geschafft. Der Bahlinger SC ließ beim Freiburger FC nichts anbrennen. Das Achtelfinale wird bereits in zwei Wochen, am Mittwoch, 10. September ausgetragen. Die Auslosung soll noch an diesem Donnerstag in der Geschäftsstelle des Südbadischen Fußballverbands erfolgen.

Die Einzelberichte der Partien Freiburger FC gegen Bahlinger SC, VfR Hausen gegen FC Auggen, FC Teningen gegen FC Wolfenweiler-Schallstadt und FC RW Salem gegen den FSV RW Stegen im BZ-Regiofußballportal: Der FC Auggen kommt nach Elfmeter-Krimi beim VfR Hausen weiter (BZ-Plus)

Heute, 19:30 Uhr
SV 08 Laufenburg
SV Aasen
6
3
Abpfiff
Verbandsligist SV 08 Laufenburg schaltete den SV Aasen mit 6:3 aus. Vor 180 Zuschauern brachte Gäste-Spielertrainer Tevfik Ceylan den Landesligisten in Führung (21.), Eduard Nowak glich zum 1:1 aus (42.). Auf Dauer setzte sich die Laufenburger Überlegenheit durch: Sandro Knabs 2:1 (67.) läutete eine wilde Phase ein, der SV 08 zog durch Nico Klein (70.) und Emanuel Esser (72.) auf 4:1 davon. Sebastian Schmidt (5:2/77.) und Sandro D'Accurso (6:3/90.+5) beantworteten die weiteren Aasener Treffer.

Heute, 19:30 Uhr
FSV Rheinfelden
SpVgg Gundelfingen/Wildtal
1
3
Abpfiff
Mit 1:3 verlor der FSV Rheinfelden gegen Landesliga-Rivale Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. Vor 500 Zuschauern sah FSV-Sportchef Stephan Leipert einen "guten Pokalfight" mit einem letztlich verdienten Sieg der effizienteren Gäste. Die Heimführung durch Danilo Avellina (4.) drehte die Spvgg. per Freistoß (19.) und Handelfmeter (34.). Der FSV kassierte erst Rot für Alessandro Mastrangelo (56./grobes Foul), dann das 1:3 (77.) und noch Gelb-Rot für Jeremy Stangl (90.).

Heute, 18:00 Uhr
Spvgg F.A.L.
FC 08 Villingen
1
7
Abpfiff
Der FC 08 Villingen fegt im südbadischen Pokal die Spvgg. F.A.L. mit 7:1 vom Feld und steht damit im Achtelfinale. Dabei ist der Mittelstürmer der Nullachter nicht zu stoppen. Weiterlesen im BZ-Regiofußballportal: Villingens Marcel Sökler überragt mit vier Toren (BZ-Plus)

Heute, 19:00 Uhr
FV Lörrach-Brombach
FC Denzlingen
0
3
Abpfiff
Landesligist FV Lörrach-Brombach ist in der zweiten Runde des Verbandspokals dem Oberligisten FC Denzlingen mit 0:3 unterlegen. FVLB-Teammanager Antonio Ratto war "mit der Mannschaftsleistung zufrieden". Ein Ballverlust mündete im 0:1 (17.), doch vor der Pause sah Ratto "zehn gute Minuten" der Heimelf, "wir haben fest an das 1:1 vor dem Gang in die Kabine geglaubt". Vor 100 Zuschauern hielt die Gäste-Führung jedoch, nach der Pause fiel schnell das 0:2 (51.) und mit dem 0:3 in der 73. Minute die endgültige Entscheidung.

