Verbandspokal kompakt: FC Auggen nach Elfmeter-Krimi in Hausen weiter

Fünf Teams aus dem Fußballbezirk Freiburg haben den Einzug ins Achtelfinale des südbadischen Pokals geschafft. Der Bahlinger SC ließ beim Freiburger FC nichts anbrennen. Das Achtelfinale wird bereits in zwei Wochen, am Mittwoch, 10. September ausgetragen. Die Auslosung soll noch an diesem Donnerstag in der Geschäftsstelle des Südbadischen Fußballverbands erfolgen.

